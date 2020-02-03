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مرأة

لا تفوت معرفتها .. 4 فواكه شهيرة تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:29 م
لا تفوت معرفتها ..
لا تفوت معرفتها .. 4 فواكهة شهيرة تساعد على خسارة الوزن
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رضوى حسام
الحصول على قوام ممشوق وجسم دون بروز يعد حلم لكل فتاة، ومن الأخبار السارة أن هناك فاكهة تساعدك على خسارة الوزن بشكل فعال ، وأشار موقع "bright side" إلى مجموعة فواكهة تساعد على خسارة الوزن .

• التفاح  :-
التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو الغذاء المثالي لحرق الدهون في منطقة البطن .

• الموز :- 
الموز مصدر كبير للبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والفيتامينات، لذلك فإن تناول ثمرة واحدة من الموز يوميًا يمكن أن يساعدك على فقدان وزنك بشكل أسرع، ويمكنك تناوله أيضًا بين الوجبات إذا شعرت بالجوع .

• الفواكه الحمضية  :-
لا شك أن الحمضيات غنية بفيتامين  C، الذي يقلل من مستويات الأنسولين ويجعل الجسم يهضم الدهون بسرعة أكبر، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين "c" البرتقال، الجريب فروت، والليمون .

• البطيخ :-
البطيخ غني جدًا بالماء والبوتاسيوم، مما يساعدك على تجنب تراكم الدهون  وتحسين عملية الهضم مما يساعد في خسارة الوزن بشكل فعال.

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