AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خسارة الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لـ الفلفل الحار على الصحة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:46 م
فوائد الفلفل الحار
فوائد الفلفل الحار
Advertisements
نهى هجرس
يساعد الفلفل الحار على العديد من الفوائد الصحية التى تفيد الجسم، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد الفلفل الحار على الصحة.

1. تعزيز صحة القلب 
تعد الفلفل الحار مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك ، أساسي يساعد في تكسير حمض أميني في الدم يسمى الهوموسيستين ، والذي يزيد الجسم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية 


2. انخفاض الالتهاب 
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الفلفل الحار أن تقلل من حالات الالتهاب مثل التهاب المفاصل والنقرس وما إلى ذلك أيضًا ، يمكن لمحتوى فيتامين سي الموجود في الفلفل الحار إزالة الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا والأنسجة ، مما يعني أن هناك فرصًا أقل للالتهاب . 

3. يساعد في إنقاص الوزن 
الفلفل الحار بيلي غنية بالبروتين ، مما يجعلها واحدة من أصح المأكولات،  وتحتوي على نسبة عالية من البروتين تعزز عملية التمثيل الغذائي ، وتقلل الشهية وتزيد من تناول الطاقة ، مما يساعد أيضًا في إدارة الوزن .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

يعزز صحة القلب.. فوائد بالجملة فى هذا النوع من المكسرات

ينظف الرئتين.. فوائد لا تتوقعها من الفلفل الحار

لـ زيادة المناعة.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

اختار مايناسبك.. نتائج مذهلة لوصفات تخلصك من الكرش نهائيا

تجعلها تبدو أصغر سنا وأكثر صحة.. 10 أطعمة مهمة للبشرة

ترشيحاتنا

وفاة "رامبو" العراق بـ فيروس كورونا

أهم الأخبار.. تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ.. العالم يسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا .. وانخفاض أسعار الذهب

الإعلامية شريهان أبو الحسن تطلق الزغاريد على الهواء.. فيديو

خسارة الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لـ الفلفل الحار على الصحة

تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق

فيديو وهمي يجوب العالم .. ابنة بوتين تتلقى لقاح كورونا الروسي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارة الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لـ الفلفل الحار على الصحة

يمنع فقر الدم.. فوائد غير متوقعة للحمص على الصحة

بـ الأسود الجذاب.. لطيفة بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار