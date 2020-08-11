خسارة الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لـ الفلفل الحار على الصحة

يساعد الفلفل الحار على العديد من الفوائد الصحية التى تفيد الجسم، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد الفلفل الحار على الصحة.
1. تعزيز صحة القلب
تعد الفلفل الحار مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك ، أساسي يساعد في تكسير حمض أميني في الدم يسمى الهوموسيستين ، والذي يزيد الجسم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية
اقرأ ايضًا | ما فائدة الثوم مع زيت الزيتون
2. انخفاض الالتهاب
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الفلفل الحار أن تقلل من حالات الالتهاب مثل التهاب المفاصل والنقرس وما إلى ذلك أيضًا ، يمكن لمحتوى فيتامين سي الموجود في الفلفل الحار إزالة الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا والأنسجة ، مما يعني أن هناك فرصًا أقل للالتهاب .
3. يساعد في إنقاص الوزن
الفلفل الحار بيلي غنية بالبروتين ، مما يجعلها واحدة من أصح المأكولات، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين تعزز عملية التمثيل الغذائي ، وتقلل الشهية وتزيد من تناول الطاقة ، مما يساعد أيضًا في إدارة الوزن .