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مرأة

أهمها خسارة الوزن.. 5 نصائح ضرورية لـ مرضى الكلى

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:32 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
تعتبر الكلى من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، كما يعد المرض الكلوي وإن كان خفيفًا ومستقرًا يضع المريض في خطرٍ أعلى من المعدل الطبيعي للإصابة بالأمراض القلبية والسكتة.

لذا ينصح دائما الأطباء والعلماء مرضي الكلى بمراعاة بعض الأمور والاعتناء بصحتهم، وفي هذا السياق كشف الدكتور أحمد إبراهيم، أخصائي وخبير التغذية، عن  بعض النصائح التي تمنح مريض الكلي نمط حياة صحي والمحافظة على صحته، أبرزها ... 

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-خسارة الوزن الزائد وممارسة الرياضة بانتظام على الأقل 150 دقيقة في كل أسبوع.
-الإقلاع عن التدخين. 
-اتباع نظامٍ غذائي متوازن وصحي. 
-تقليل الملح في النظام الغذائي للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم والسكر عند المستويات الطبيعية.
-شرب كميات كبيرة من  الماء.
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