حافظ على صحة الكلى وحارب الأمراض بتناول كوب من هذا المشروب الطبيعي

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في الكلى، وبعض الأمراض مما يجعل البعض الأخر يتساءل عن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الكلى والوقاية من بعض الأمراض.

قال الدكتور طلال مداح ان النظام الغذائي يلعب دور كبير في الحفاظ على صحة الإنسان الجسدية.

وأوضح من خلال منشور له عبر صفحت. الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك مشروب طبيعي يحافظ على صحة الكلى ويقي من الكثير من الأمراض وهو مشروب الشعير الطبيعي.

فوائد الشعير المغلي لصحة الكلى ومكافحة الأمراض

بداية "الشعير يعتبر أحد أنواع الحبوب المغذّية والغنية بالألياف، ومن الممكن الاستفادة منه بطرق مختلفة سواء عبر تناول الحبوب أو شرب منقوعها.

وسواء كان الشخص من محبّي شاي الشعير الذي يُصنّع من حبوب الشعير المحمّصة، أو من محبّي ماء الشعير الذي يُصنّع من حبوب الشعير النيئة. علمًا أنّ الشعير من الحبوب الكاملة، وهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم كما أنه غني بالبروتين والأحماض الأمينية والألياف الغذائية أيضًا.

يعتبر الشعير المغلي مهم جدًا لصحة الكلى، كأنه يساعد على التخلّص من السموم التي توجد فيها وفي المثانة أيضًا، ويساعد على تفتيت حصوات الكلى؛ كما أنه مهم جدًا لعلاج الالتهابات التي تصيب المثانة والتهابات الجهاز البولي أيضًا، ولهذا ينصح بتناوله بشكل يومي للتخلّص من هذه الالتهابات.

يحتوي الشعير المغلي على الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة المختلفة التي تعمل على الحماية من الإصابة بالخلايا السرطانية بالجسم؛ بالإضافة إلى أنه يساعد على الحماية من الأمراض التي تحدث بسبب ضعف الجهاز المناعي في الجسم. ويساعد على تقوية كريات الدم الحمراء".