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مرأة

نشرة المرأة. .حيل لهضم أسرع بدون ملينات وأطعمة يجب تناولها للمحافظة على صحة الكلى

الخميس 28/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..

هل تبحثين عن فكرة وجبة جديدة وغير تقليدية إليك طريقة عمل اللازانيا وفقا لموقع ministbaker بوصفات فريدة لعمل اللازاني، بمذاق أحلى  من المطاعم.

 
أطعمة صحية يمكن إدراجها إلى نظامك الغذائى لصحة الكلى وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى إليك أبرزها وفقا لموقع ""food.ndtv

حيل لهضم أسرع.. بدون ملينات

أطعمة بسيطة التي يمكن دمجها في نظامنا الغذائي لضمان صحة الجهاز الهضمي، إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد:


بدون مضادات حيوية يمكنك التخلص من الأعراض المزعجة لخراج اللثة من مطبخك بسهولة إليك علاج الخراج فى البيت ببعض العلاجات المنزلية خراج الأسنان يمكن أن تخفف الانزعاج الناجم عن العدوى إليك أبرزها يقدمها موقع webmd
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أطعمة يجب تناولها للمحافظة على صحة الكلى

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