اصنعيه بنفسك.. مشروب مذهل يحارب مشاكل الهضم

يعد الهضم من أهم الوظائف المطلوبة للبقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة ، فإن ضعف الهضم يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات الصحية. في بعض الحالات ، يكون الهضم الضعيف مؤشرًا لمجموعات كبيرة من الأمراض التي لا علاقة لها بشكل واضح. ومع ذلك ، يمكنك المساعدة في تحسين عملية الهضم لديك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى مشروبات سريعه التحضير للتغلب على مشاكل الهضم.





مشروب عصير الكمثرى والكرفس والزنجبيل









يساعد مزيج من هذه الأعشاب والفاكهة في تعزيز عملية الهضم وتهدئة المعدة وطرد السموم من الجهاز الهضمي. الألياف الموجودة في هذا العصير تجعل حركات الأمعاء سلسة وبالتالي تساعد في تطهير النظام. هذا العصير غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالقرحة





. كيف تصنع العصير :







المكونات : 2 حبة كمثرى







2 سيقان كرفس



1 زنجبيل صغير (مبشور).





يقطع الكمثرى والكرفس وشريحة من الزنجبيل إلى قطع صغيرة.





تُمزج جميع المكونات في العصارة وتُبرّد وتُقدّم. يمكنك إضافة القليل من العسل وإضافة بعض الماء لجعله رقيقًا بعض الشيء.





مشروب عصير الكرنب والنعناع والأناناس







يعتبر هذا العصير من أفضل العلاجات الطبيعية للمساعدة على الهضم حيث أنه يحفز إفراز العصارات الهضمية. كما أنها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. بصرف النظر عن ذلك ، فهو يحتوي على حمض الفوليك اللازم لصحة الجهاز الهضمي الجيد وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم







كيف تصنع







المقادير :







كرنب أحمر متوسط ​​الحجم



¼ أناناس ناضج (مقشر ومقطع إلى مكعبات)



8 أوراق نعناع طازجة.







طريقة التطبيق : اعصر الكرنب والأناناس وأوراق النعناع في عصارة وحركها جيدًا.





يساعد هذا المزيج الأخضر مع الحمضيات في ترطيب الجسم ويساعد في إزالة السموم. أحد أفضل أنواع العصائر لتطهير الأمعاء ، يساعد هذا العصير أيضًا في علاج الإمساك ويساعد في الهضم و يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون لأنه يزيل المواد المسببة للسرطان من الأمعاء.

