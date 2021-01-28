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مرأة

أطعمة يجب تناولها للمحافظة على صحة الكلى

الخميس 28/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

أطعمة صحية يمكن إدراجها إلى نظامك الغذائى لصحة الكلى وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى إليك أبرزها وفقا لموقع ""food.ndtv

1. التفاح

 التفاح مفيد في حماية الكلى أيضًا. يساعد محتوى البكتين العالي في التفاح على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

2. التوت

التوت مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة. هناك عدد من التوت يمكن إضافته إلى النظام الغذائي لحماية صحة الكلى مثل الفراولة ، والتوت الأزرق ، والتوت البري. 

3. الفواكه الحمضية

تحتوي ثمار الحمضيات معلى الغعديد من الألياف التى تساعد على هضم أسرع  وتحسين حركة الامعاء. 

4. الكرنب

يحتوي الكرنب على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي ، مما يجعله نباتًا رائعًا للوقاية من أمراض الكلى. كما أنه يحتوي على عدد من المركبات والفيتامينات المفيدة للصحة العامة.

5. البطاطا الحلوة

تعتبر كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطا الحلوة رائعة للاستهلاك في أي وقت من اليوم. يتكسر محتواها العالي من الألياف ببطء ، مما يجعلها مثالية لتقليل الوزن أيضًا.

6.  القرنبيط

يمكنك صنع وصفة للتخلص من السموم الجسم إليك وصفة بسيطة لمياه التخلص من السموم التي يمكنك صنعها بسهولة في المنزل. 

المكونات:

2 ثمرة من الخيار
ليمون
أوراق نعناع
رشة ملح
طريقة تطبيق الوصفة :

امزج جميع المكونات معًا واشربها للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية.


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