حيل لهضم أسرع.. بدون ملينات

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1. البابايا



تعتبر الوجبة الأولى في اليوم هي الأهم ، والبابايا هي الغذاء المثالي لبدء يومك من أجل أمعاء صحية. يمكن أن يساعد بدء صباحك بالبابايا على تعزيز وظيفة



2. التفاح



التفاح غني بفيتامين A و C ويحتوي أيضًا على عدد من المعادن والبوتاسيوم. يساعد في معالجة مشكلة الإمساك ويحافظ أيضًا على صحة الجهاز الهضمي بفضل كونه غنيًا بالألياف.



3. الخيار



يحتوى الخيار على إنزيم يسمى Erepsin الذي يساعد في الهضم السليم ومحاربة الحموضة المعدة والتهاب المعدة والقرحة الهضمية.



4. الموز



فوائد الموز للهضم معروفة ، بسبب محتواها العالي من الألياف ، وهو أمر مهم أيضًا لحركة الأمعاء الجيدة.



5. العسل والليمون أطعمة بسيطة التي يمكن دمجها في نظامنا الغذائي لضمان صحة الجهاز الهضمي ، إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد:1.تعتبر الوجبة الأولى في اليوم هي الأهم ، والبابايا هي الغذاء المثالي لبدء يومك من أجل أمعاء صحية. يمكن أن يساعد بدء صباحك بالبابايا على تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي طوال اليوم ، وذلك بسبب وجود إنزيم في الجهاز الهضمي يسمى باباين.التفاح غني بفيتامين A و C ويحتوي أيضًا على عدد من المعادن والبوتاسيوم. يساعد في معالجة مشكلة الإمساك ويحافظ أيضًا على صحة الجهاز الهضمي بفضل كونه غنيًا بالألياف.يحتوى الخيار على إنزيم يسمى Erepsin الذي يساعد في الهضم السليم ومحاربة الحموضة المعدة والتهاب المعدة والقرحة الهضمية.فوائد الموز للهضم معروفة ، بسبب محتواها العالي من الألياف ، وهو أمر مهم أيضًا لحركة الأمعاء الجيدة.

من المعروف أن العسل والليمون بالماء الدافئ يحسنان الهضم والمناعة. يمكن أن يساعد تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.