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مرأة

وجبة غذاء غير تقليدية.. اللأزانيا بـ 3 طرق فريدة ومذاق أحلى

الخميس 28/يناير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

هل تبحثين عن فكرة وجبة جديدة وغير تقليدية إليك طريقة عمل اللازانيا ه وفقا لموقع ministbaker  بوصفات فريدة لعمل اللازانيا ، بمذاق أحلى  من المطاعم
 

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لازانيا البطاطس

سوف تحتاجين:

أوراق الريحان
1 ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف
جبنة البارميزان
3 حبات بطاطس كبيرة
3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
1/3 كوب عصير ليمون
1/2 كوب زيت زيتون
ريحان مفروم
2 فص ثوم
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
ماء
 (20 جم) جبن بارميزان.

كيفية  تجهيزها:

. اخلطي التوفو وزيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والريحان والأوريجانو في الخلاط. يجب أن تحصلي على قوام ناعم مع قطع الريحان.
. قشر البطاطس وقطّعها إلى دوائر رفيعة و نأخذ صحن مستطيل عميق ونضع البطاطس في طبقة واحدة.

. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي ووزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.

 غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة.. ثم أزيلي ورق الألمنيوم واخبزي لمدة 10 دقائق أخرى.

. أثناء تحضير اللازانيا ، اخلطي مكونات الصلصة في الخلاط: زيت زيتون ، ريحان و 2 فص ثوم. ثم نضيف الجبن والملح والفلفل ونخلطهم في الخلاط مرة أخرى. أضف القليل من الماء  أضيفى الصلصة إلى اللازانيا


لازانيا بالدجاج والمشروم

سوف تحتاجين :

1 صدر دجاج
زيت نباتي (للقلي)
ملعقتان من المشروم
كوب كريمة لبانى
جبنة كريمى
كيس من شرائح اللازانيا

طريقة تجهيز اللازانيا بالخطوات

1. انزعى عظم الدجاج ، وافصلى اللحم ، واقليه بالزيت.

2. قطعي المشروم إلى شرائح وأضيفيه إلى اللحم. تقلى لمدة 10 دقائق.

3. صبى الكريم في الداخل واتركيه على نار هادئة و غطيه لمدة 7 دقائق.

4. سخنى الفرن.

5. اختاري مقلاة لللازانيا وضعي قطعة من ورق الألمنيوم عليها. وأدهنيها بالزبدة.

6. ضعى طبقات  اللازانيا وبين كل طبقة وأخرى ضعى الدجاج و المشروم ويرش الجبن المبشور.

7. اصنعى 4 طبقات حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن.

8. اخبزيها لمدة 40 دقيقة.


لازانيا الجبن

لازانيا الجبن بالمقادير
نصف كوب جبن كريمى
2 بيضة
50 جم زبدة
أوراق للازانيا
1/2 ملعقة صغيرة ملح

كيفية تجهيز  اللازانيا :

1. ابشرى الجبن وفي كوب ، صبى الماء وأضيفى ملعقة ملح و أضيفى 2 بيضة إلى جبن  وقلبى.

2. أضيفى 5 ملاعق كبيرة من الماء المملح إلى الجبن القريش و أضيفى الزبدة المخففة و القليل من الملح.

3. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.

4. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.

5. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن  وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح وقومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا.
و قدمي اللازانيا ساخنة.

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