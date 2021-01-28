وجبة غذاء غير تقليدية.. اللأزانيا بـ 3 طرق فريدة ومذاق أحلى

هل تبحثين عن فكرة وجبة جديدة وغير تقليدية إليك طريقة عمل اللازانيا ه وفقا لموقع ministbaker بوصفات فريدة لعمل اللازانيا ، بمذاق أحلى من المطاعم
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لازانيا البطاطس
سوف تحتاجين:
أوراق الريحان
1 ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف
جبنة البارميزان
3 حبات بطاطس كبيرة
3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
1/3 كوب عصير ليمون
1/2 كوب زيت زيتون
ريحان مفروم
2 فص ثوم
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
ماء
(20 جم) جبن بارميزان.
كيفية تجهيزها:
أوراق الريحان
1 ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف
جبنة البارميزان
3 حبات بطاطس كبيرة
3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
1/3 كوب عصير ليمون
1/2 كوب زيت زيتون
ريحان مفروم
2 فص ثوم
قليل من الملح
قليل من الفلفل الأسود
ماء
(20 جم) جبن بارميزان.
كيفية تجهيزها:
. اخلطي التوفو وزيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والريحان والأوريجانو في الخلاط. يجب أن تحصلي على قوام ناعم مع قطع الريحان.
. قشر البطاطس وقطّعها إلى دوائر رفيعة و نأخذ صحن مستطيل عميق ونضع البطاطس في طبقة واحدة.
. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي ووزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.
غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة.. ثم أزيلي ورق الألمنيوم واخبزي لمدة 10 دقائق أخرى.
. أثناء تحضير اللازانيا ، اخلطي مكونات الصلصة في الخلاط: زيت زيتون ، ريحان و 2 فص ثوم. ثم نضيف الجبن والملح والفلفل ونخلطهم في الخلاط مرة أخرى. أضف القليل من الماء أضيفى الصلصة إلى اللازانيا
. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي ووزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.
غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة.. ثم أزيلي ورق الألمنيوم واخبزي لمدة 10 دقائق أخرى.
. أثناء تحضير اللازانيا ، اخلطي مكونات الصلصة في الخلاط: زيت زيتون ، ريحان و 2 فص ثوم. ثم نضيف الجبن والملح والفلفل ونخلطهم في الخلاط مرة أخرى. أضف القليل من الماء أضيفى الصلصة إلى اللازانيا
لازانيا بالدجاج والمشروم
سوف تحتاجين :
1 صدر دجاج
زيت نباتي (للقلي)
ملعقتان من المشروم
كوب كريمة لبانى
جبنة كريمى
كيس من شرائح اللازانيا
طريقة تجهيز اللازانيا بالخطوات
1. انزعى عظم الدجاج ، وافصلى اللحم ، واقليه بالزيت.
2. قطعي المشروم إلى شرائح وأضيفيه إلى اللحم. تقلى لمدة 10 دقائق.
3. صبى الكريم في الداخل واتركيه على نار هادئة و غطيه لمدة 7 دقائق.
4. سخنى الفرن.
5. اختاري مقلاة لللازانيا وضعي قطعة من ورق الألمنيوم عليها. وأدهنيها بالزبدة.
6. ضعى طبقات اللازانيا وبين كل طبقة وأخرى ضعى الدجاج و المشروم ويرش الجبن المبشور.
7. اصنعى 4 طبقات حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن.
8. اخبزيها لمدة 40 دقيقة.
2. قطعي المشروم إلى شرائح وأضيفيه إلى اللحم. تقلى لمدة 10 دقائق.
3. صبى الكريم في الداخل واتركيه على نار هادئة و غطيه لمدة 7 دقائق.
4. سخنى الفرن.
5. اختاري مقلاة لللازانيا وضعي قطعة من ورق الألمنيوم عليها. وأدهنيها بالزبدة.
6. ضعى طبقات اللازانيا وبين كل طبقة وأخرى ضعى الدجاج و المشروم ويرش الجبن المبشور.
7. اصنعى 4 طبقات حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن.
8. اخبزيها لمدة 40 دقيقة.
لازانيا الجبن
لازانيا الجبن بالمقادير
نصف كوب جبن كريمى
2 بيضة
50 جم زبدة
أوراق للازانيا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 بيضة
50 جم زبدة
أوراق للازانيا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
كيفية تجهيز اللازانيا :
1. ابشرى الجبن وفي كوب ، صبى الماء وأضيفى ملعقة ملح و أضيفى 2 بيضة إلى جبن وقلبى.
2. أضيفى 5 ملاعق كبيرة من الماء المملح إلى الجبن القريش و أضيفى الزبدة المخففة و القليل من الملح.
3. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.
4. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.
5. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح وقومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا.
و قدمي اللازانيا ساخنة.
1. ابشرى الجبن وفي كوب ، صبى الماء وأضيفى ملعقة ملح و أضيفى 2 بيضة إلى جبن وقلبى.
2. أضيفى 5 ملاعق كبيرة من الماء المملح إلى الجبن القريش و أضيفى الزبدة المخففة و القليل من الملح.
3. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.
4. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.
5. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح وقومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا.
و قدمي اللازانيا ساخنة.