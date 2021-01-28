وجبة غذاء غير تقليدية.. اللأزانيا بـ 3 طرق فريدة ومذاق أحلى





سوف تحتاجين:



أوراق الريحان

1 ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف

جبنة البارميزان

3 حبات بطاطس كبيرة

3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

قليل من الملح

قليل من الفلفل الأسود

1/3 كوب عصير ليمون

1/2 كوب زيت زيتون

ريحان مفروم

2 فص ثوم

قليل من الملح

قليل من الفلفل الأسود

ماء

(20 جم) جبن بارميزان.



كيفية تجهيزها:







. اخلطي التوفو وزيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والريحان والأوريجانو في الخلاط. يجب أن تحصلي على قوام ناعم مع قطع الريحان.







. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي ووزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.



غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة.. ثم أزيلي ورق الألمنيوم واخبزي لمدة 10 دقائق أخرى.



. أثناء تحضير اللازانيا ، اخلطي مكونات الصلصة في الخلاط: زيت زيتون ، ريحان و 2 فص ثوم. ثم نضيف الجبن والملح والفلفل ونخلطهم في الخلاط مرة أخرى. أضف القليل من الماء أضيفى الصلصة إلى



. قشر البطاطس وقطّعها إلى دوائر رفيعة و نأخذ صحن مستطيل عميق ونضع البطاطس في طبقة واحدة.. ضعي طبقة من البطاطس وضعي الريكوتا فوقها. موزعة بالتساوي ووزعي طبقة ثانية من البطاطس ثم أضيفي المزيد من الريكوتا. في الأعلى ، أضيفي طبقة ثالثة من البطاطس واسكبيها على الريكوتا. أخيرًا ، انتهي بطبقة عليا من البطاطس.غطي الطبق بورق الألمنيوم واخبزيه لمدة 50 دقيقة.. ثم أزيلي ورق الألمنيوم واخبزي لمدة 10 دقائق أخرى.. أثناء تحضير اللازانيا ، اخلطي مكونات الصلصة في الخلاط: زيت زيتون ، ريحان و 2 فص ثوم. ثم نضيف الجبن والملح والفلفل ونخلطهم في الخلاط مرة أخرى. أضف القليل من الماء أضيفى الصلصة إلى اللازانيا

لازانيا بالدجاج والمشروم



سوف تحتاجين :



1 صدر دجاج

زيت نباتي (للقلي)

ملعقتان من المشروم

كوب كريمة لبانى

جبنة كريمى

كيس من شرائح اللازانيا





طريقة تجهيز اللازانيا بالخطوات







1. انزعى عظم الدجاج ، وافصلى اللحم ، واقليه بالزيت.



2. قطعي المشروم إلى شرائح وأضيفيه إلى اللحم. تقلى لمدة 10 دقائق.



3. صبى الكريم في الداخل واتركيه على نار هادئة و غطيه لمدة 7 دقائق.



4. سخنى الفرن.



5. اختاري مقلاة لللازانيا وضعي قطعة من ورق الألمنيوم عليها. وأدهنيها بالزبدة.



6. ضعى طبقات اللازانيا وبين كل طبقة وأخرى ضعى الدجاج و المشروم ويرش الجبن المبشور.



7. اصنعى 4 طبقات حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن.



8. اخبزيها لمدة 40 دقيقة.









لازانيا الجبن







لازانيا الجبن بالمقادير



نصف كوب جبن كريمى

2 بيضة

50 جم زبدة

أوراق للازانيا

1/2 ملعقة صغيرة ملح





كيفية تجهيز اللازانيا :



1. ابشرى الجبن وفي كوب ، صبى الماء وأضيفى ملعقة ملح و أضيفى 2 بيضة إلى جبن وقلبى.



2. أضيفى 5 ملاعق كبيرة من الماء المملح إلى الجبن القريش و أضيفى الزبدة المخففة و القليل من الملح.



3. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.



4. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.



5. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح وقومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا.

و قدمي اللازانيا ساخنة.