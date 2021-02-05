٦ نصائح لتفادي تكون حصوات في الكلى

يعاني الكثير من الاشخاص من حصوات الكلي التي تسبب الالام مبرحة للمريض والتي تزداد حجمها يوم بعد يوم كما يحتاج البعض اللجوؤ الي عمليات جراحية للتخلص من حصوات الكلي ، ولذلك قدم الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب سابقا كيفية نتجنب حدوث حصوات بالكلي

حصوات الكلي والتي يعاني منها الكثير وفي تزايد وخاصة مع النمط الحياتي والغذائي غير الصحي لجموع المصريين

٦ نصائح لتفادي تكون حصوات في الكلي :









١- شرب كميات كافية من الماء من ١٠ إلي ١٢ كوب يوميا حتي لو بدون عطش

شرب كوب من الماء قبل النوم

حافظ علي معدل ٢ لتر يوميا من البول الرائق غير المركز

٢-الإقلال من الملح

ابعد الملح عن طاولة الطعام

تجنب المخللات

قلل من الوجبات السريعة الغنية بملح الصوديوم

والعصاير المحفوظة الغنية بالملح

٣- قلل من الفركتوز الموجود في المعلبات

٤-تناول البرتقال والليمون والبطيخ

٥- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والزبادي والجبن

٦- ممارسة الرياضة والوقاية من البدانة ومن السكر تقلل من حدوث الحصوات