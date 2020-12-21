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مرأة

العصيدة أشهرها .. 5 حيل مجربة للتغلب على برودة الشتاء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة تساعد على منحك التدفئة فى الشتاء، فمع برودة الجو وحلول الشتاء  نتطلع إلى الأطعمة التقليدية الدافئة مثل الحساء للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ومنحه الشعور بالدفء.

ولكن بالإضافة إلى وعاء  الحساء أو فنجان ساخن ، يمكن أن تساعد الأطعمة الأخرى في إبقاء  درجة حرارتنا الداخلية ومنحك النشاط ، ودفع الدم والطاقة إلى سطح الجسم أثناء عملية الهضم.

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 إذا كنت تبحث عن تدفئة نفسك ، فلن يضر تجربة هذه الأطعمة التى يقدمها موقع home.bt.

1. الفلفل الحار
يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين ، والذي يمنحهم ركلة حارة. يستخدم الكابسيسين أيضًا في الكريمات الموضعية المسكنة للألم ، ويمكن أن يسبب إحساسًا حارقًا أو لاذعًا عند وضعه على الجلد لأول مرة - تمامًا مثل الحرارة التي تشعر بها عند تناول الفلفل الحار.

يمكن أن يساعد الفلفل الحار في إبقائك دافئًا خلال فصل الشتاء

يمكن أن يساعدك البروتين الموجود في الفلفل الحار في بناء العضلات ، كما أن الطماطم والبصل في الطبق غنيان بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحتك أيضًا.

2. البصل
يستخدم البصل في الطب الصيني التقليدي ، كمنشط للطاقة ، للمساعدة في زيادة التعرق ، ومعالجة الأمراض الناجمة عن الطقس البارد و تشجيع الطاقة للانتقال إلى سطح الجسم للمساعدة في إبقائك دافئًا.

يمكن أن يساعد البصل في إبقائك دافئًا خلال فصل الشتاء

3. شاي الزنجبيل
إذا كنت تفكر في التسخين بفنجان من الشاي ، فحاول إضافة جذر الزنجبيل إلى المشروب. يُعتقد أن الزنجبيل له خصائص حرارية يمكن أن تبقيك دافئًا ، ويعتقد البعض أنه قد يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويعزز تدفق الدم.

4. الكركم
الكركم ، وهو التوابل التي تعطي مسحوق الكاري والخردل لونه الأصفر الغامق ، غني بمضادات الأكسدة فهو أحد أفضل الأعشاب الدافئة لأنه يُعتقد أنه يشد الأنسجة ويمتص الرطوبة الزائدة. بالإضافة إلى الحرارة التي تساعد على إعطاء الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الكاري أو حليب الكركم أو شاي الكركم تعتبر مشروبات دافئة ممتازة أيضًا.

5. العصيدة
تقليديًا ، يُعتقد أن وعاء العصيدة على البخار هو أحد أفضل أنواع تدفئة الشتاء ، فضلًا عن كونه غذاءً صحيًا لأن  يساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL ، الذي يتجمع على جدران الشرايين وتساعد العصيدة على التخلص من الرطوبة الزائدة داخل الجسم.
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