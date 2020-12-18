أفضل الطرق لتجنب نوبات الربو والحساسية خلال الشتاء

يمكن أن يكون فصل الشتاء قاسيًا بالنسبة لكثير من الناس ، خاصة لمن يعانون من التهاب المفاصل والربو وأمراض أخرى تسبب التهابات في جسم الإنسان.

بالنسبة للعديد من المصابين بالربو ، يعتبر الشتاء أسوأ الأوقات على الإطلاق ، ولكن لماذا؟ ستلقي هذه المقالة نظرة على النظرية الكامنة وراء ذلك ، بالإضافة إلى تقديم بعض الاقتراحات العملية.





وفقا لما ذكره موقع" metroeastallergist " ينتج الربو عن استجابة الجسم الطبيعية لمادة تهيجه، التهاب الرئتين الذي يسبب نوبة الربو هو وسيلة الجسم لحماية نفسه وتفريغ المادة المهيجة.





لسوء الحظ ، لا يوجد علاج للربو ، ولكن مع تعاون علماء المناعة والعلماء ، يتم إجراء الاكتشافات طوال الوقت ، ويتم تطوير علاجات جديدة.





كثير من الناس لا يحبون البرودة لأنها صدمة للجسم ويصارع من أجل الحفاظ على دفئه، وينطبق الشيء نفسه على الممرات الأنفية والرئتين يجب أن يكونوا دافئين ولا يفضل أن يصابوا بالصدمة الحرارية ، لكن مع الأسف هذا ما يحدث عندما يستنشق الشخص بسرعة نفخة من الهواء البارد.





وفقًا لموقع Healthline تحتوي الممرات الهوائية والرئتين على طبقة رقيقة جدًا من السوائل عليها ، ويتبخر السائل عندما يستنشق الهواء البارد، لا يستطيع جسمك تعويض السوائل بالسرعة الكافية ، مما يؤدي إلى التهاب القصيبات، تفرز رئتيك أيضًا الهيستامين ، كما لو كنت تعاني من حساسية تجاه أحد مسببات الحساسية. في كثير من الأشخاص المصابين بالربو.





سبب آخر لتسبب الطقس الشتوي في الإصابة بالربو هو أنه عندما يتم استنشاق الهواء البارد ، فإنه لا يتسبب فقط في تهيج وتورم رئتيك ، ولكنه يتسبب أيضًا في إفراز الرئتين المزيد من المخاط. الرئتان مبطنتان بالفعل بهذا المخاط الواقي ؛ ومع ذلك ، فإن الهواء البارد والجاف يزيد من إنتاج المخاط الذي يكون أكثر سمكًا من المعتاد. وبالتالي ، يزيد تقييد تدفق الهواء لديك ويجعل التنفس أكثر صعوبة. يجعل المخاط الموجود في الممرات الهوائية والرئتين من الصعب على جسمك امتصاص الأكسجين الذي تستنشقه مما يجعلك تشعر بالإرهاق.





أفضل الطرق لتجنب نوبات الربو خلال الشتاء





غطي أنفك وفمك بوشاح:





الوشاح يعمل كمرشح يمنع بعض الهواء البارد من دخول رئتيك ، بالإضافة إلى أنه يريح بعض البرد قبل أن تستنشقه. إذا كنت لا تحب ارتداء الوشاح ، فقد ترغب في ارتداء قناع بدلا من ذلك.





أغلق فمك واستنشق من خلال أنفك:





أنفك مرشح طبيعي (بسبب الشعر الصغير بالداخل) يقوم بتصفية جزيئات معينة ويمنعها من الوصول إلى رئتيك. أنفك أيضًا يسخن الهواء البارد أثناء الشهيق: باستنشاق الهواء الدافئ عن طريق أنفك لن يكون صدمة لنظامك.





اشرب سوائل دافئة





إذا كنت تعلم مسبقًا أنك ستخرج في الطقس البارد: تساعد السوائل الزائدة على تليين المخاط الذي تفرزه رئتيك عندما تتهيجان.





احمل جهاز الاستنشاق الخاص بك





اجعله في متناول اليد في جميع الأوقات و يمكن أن يصبح الربو مرضًا خطيرًا خلال فصل الشتا



