الشتاء فصل الفيروسات.. استشاري: 3 صور لـ فيروس كورونا.. وهذه هي الفروق بينه وبين الإنفلونزا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الشتاء بدأ رسميا اليوم، ويشهد نشاطا مكثفا للفيروسات التنفسية بشكل عام مثل فيروس كورونا والإنفلونزا، مشيرا إلى أن البرد يختلف عن الإنفلونزا، وأعراض البرد تشمل حرارة بسيطة، زكام، رشح واحتقان في الحلق، أما الإنفلونزا فارتفاع شديد في درجة الحرارة مع الآلام وتكسير في العظام، صداع شديد، إضافة إلى وجود العديد من المشاكل التنفسية، كحة شديدة من الممكن أن تؤدى إلى الالتهاب الرئوي.





وأضاف أمجد الحداد، خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أن كورونا يمكن أن يصيب الشخص دون أعراض، والدليل على ذلك لاعبى كرة القدم عند خضوعهم للمسحة أثناء تدريباتهم اكتشفوا إصابتهم بفيروس كورونا، لافتا إلى أن ظهور تلك الأعراض يعتمد على مناعة الشخص ودرجة تطبيقه للإجراءات، موضحا أن فيروس كورونا يمكن أن يظهر فى 3 صور، ومنها فيروس بدون أعراض أو أعراض بسيطة ما يسمى بالبرد أو أعراض قوية.





ولفت إلى أن المواطن إذا التزم بجميع الإجراءات سيقي نفسه ومن حوله من الإصابة بجميع الأمراض الفيروسية، مؤكدا أن جميع الفيروسات متشابه، وأي مواطن يشعر بأي أعراض، عليه أن يعزل نفسه ويتواصل مع الطبيب.

وأوضح أن الجميع مطالب بالابتعاد عن التدخين والالتزام بتناول العسل الأبيض، والعودة لما كان يستخدمه في الموجة الأولى.

وأكد أن المواطنين إذا التزمت بالإجراءات الاحترازية سيمنع انتشار فيروس كورونا مرة ثانية، وفى هذه الحالة لن تلجأ الدولة لفرض قرارات مثل الغلق أم الحظر، مكملا أن الجميع مطالب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي تجنبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



