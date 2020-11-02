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أخبار العالم

السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:11 م
السعودية تسجل 381
السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إنه تم رصد 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصاات في المملكة 348037 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 334672 حالة.

وأكدت الوزارة السعودية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5437 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7928 والحالات الحرجة 755 حالة.

وفي وقت سابق، شدد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم فرض منع التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل صحفي عن إمكانية تطبيق وفرض إجراءات احترازية وقائية مثل منع التجول الكامل كما حصل سابقًا، وذلك حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا. 

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