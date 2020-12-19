بمكونات غير متوقعة .. أسهل الطرق لعلاج تشقق الشفاه في الشتاء

يعتبر الشتاء من أفضل المواسم على الإطلاق لكثير من الأشخاص، والطقس البارد يجعلهم يشعرون بالراحة لكن الأمر لا يخلو من بعض الأزمات مثل جفاف للبشرة والشعر بسبب الطقس البارد.





وحسب موقع "timesofindia"، إن روتين العناية بالبشرة والعناية بالشعر الذي يعمل طوال الأشهر الأخرى يحتاج إلى التحول إلى نمط مختلف خلال الشتاء، كما أن الجفاف لا يصل إلى البشرة الجافة والباهتة أو الشعر المجعد والحيوي، بل أيضا الشفاه المتشققة





العسل

العسل من أفضل المرطبات الطبيعية على الإطلاق، هذا السائل اللزج مليء بخصائص علاجية وهو يخفف من برودة وتشقق شفتيك جيدًا، يمكنك استخدام العسل ثلاث مرات في اليوم لأنه يساعد بشكل فعال في الحفاظ على شفتيك ناعمة ونضرة.





اقرأ ايضا



