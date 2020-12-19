علاج تقصف الشعر بالفازلين والأعشاب

علاج تقصف الشعر من أبرز العلاجات التي تبحث عنها الفتيات وخاصة المقبلات على الزواج، فهي تريد الوصفات الطبيعية سريعة المفعول دون اللجوء إلى مراكز التجميل أو والعلاجات الصعبة.





ويرجع تقصف الشعر لعدة أسباب منها :

1- النظام الغذائي الخاطئ.

2- الإجهاد.

3- عدم شرب الماء.

4- الإفراط في الاستحمام.

5- التجفيف غير المناسب بالمنشفة.

6- قصور الغدة الدرقية.

7- اضطرابات الأكل.





ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز علاجات تقصف الشعر بأسهل الطرق.





علاج تقصف الشعر من الأمام وجفافه

وقدم موقع "healthline"، نصائح لـ علاج تقصف الشعر بأبسط الطرق. - اغسلي شعرك ورطبيه يوميًا ولكن برفق. - استخدم شامبو وبلسم السباحين بعد الذهاب إلى حمام السباحة. - حاولي ترك شعرك يجف في الهواء قدر الإمكان. - تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا للتأكد من حصول شعرك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها. - تجنب ارتداء القبعات الضيقة للأزياء، احتفظ بها للحماية من أشعة الشمس فقط.





علاج تقصف الشعر من الأمام بالاعشاب

وحسب موقع "pubmed"، الصلع الوراثي يزعج بشكل مباشر الثقة بالنفس مما يؤثر على نوعية حياة الفرد،لذلك فإن تساقط الشعر هو مظهر نفسي اجتماعي مهم يستحق الكثير من النفقات على العلاج.

يُلاحظ الثعلبة الأندروجينية كتحول بطيء لبصيلات الشعر الكبيرة في فروة الرأس إلى شعر زغبي أقصر وأرق وأقل عمقًا مع طور أقصر بكثير، على الرغم من أن المينوكسيديل والفيناسترايد والدوتاستيريد بما في ذلك العوامل العلاجية الاصطناعية الأخرى تستخدم في الغالب لعلاج الثعلبة، فإن آثارها الضارة تشجع على فرز عامل علاجي بديل فعال مع آثار جانبية محدودة خاصة الأعشاب.

1- حب الرشاد يحتوي حب الرشاد على عنصري الحديد والبروتين اللذان يساعدان على تقوية الشعر، فيمكن إضافة زيت الزيتون على حب الرشاد على النار ثم دهن الشعر بعد أن يبرد وتركه لمدة 3 ساعات ثم يشطف الشعر.





2- عشبة القراص

تحتوي عشبة القراص على الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تساعد في علاج تقصف الشعر والتخلص من التساقط، وذلك من خلال طحن عشبة القراص ومزجها بكوب ماء دافئ ووضعها على الشعر لمدة 3 ساعات ثم يشطف الشعر.





3- اكليل الجبل

إكليل الجبل واحد من أهم الأعشاب التي تستخدم لـ علاج تقصف الشعر ، وذلك بنقع القليل من عشبة اكليل الجبل في ماء مغلي لمدة يوم كامل، ثم رش العشبة على الشعر.

اقرأ ايضا:





علاج تقصف الشعر للأطفال

تساقط الشعر، أو الصلع، ليست مجرد مشكلة بالنسبة للبالغين، تساقط الشعر عند الأطفال مسؤول عن ما يقدر بنحو 3٪ من زيارات عيادة الأطفال في الولايات المتحدة، سواء كان طفلك يعاني من ترقق الشعر أو بقع صلعاء مميزة، فإن تساقط الشعر يمكن أن يكون مخيفًا.

وأفادت التقارير، أن المتابعة مع الطبيب المعالج هو الحل الوحيد لعلاج تساقط الشعر عند الأطفال، وعدم استخدام أي نوع من الوصفات.



علاج تقصف الشعر بالفازلين

يدعي البعض أن الفازلين يمكن أن يكون أيضًا وسيلة سهلة لمكافحة جفاف فروة الرأس، وقد يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك. قم بتدليك فروة الرأس بالفازلين مرة واحدة في الأسبوع، كما يمكنك أيضًا تجربة وضع كمية صغيرة على أطراف شعرك كل يوم لمنع التقصف.

ونود أن ننوه أن جميع العلاجات والوصفات في التقرير ما هي إلا حصيلة دراسات وأبحاث علمية، ويجب الرجوع إلى الطبيب المختص.





** المراجع من موقع pubmed



