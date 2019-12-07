بـ5 حلول بسيطة اقضى على تقصف الشعر

تتشكى الكثيرات من السيدات من مشكلة تقصف الشعر، ويرجع ذلك، نتيجة للتعرض الشديد للحرارة.



سنقدم لكي 5 حلول بسيطة تقيكى تقصف الشعر نتيجة للتعرض للشمس.



وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، إن هناك العديد من الحلول التي يمكن بها محاربة مشكلة تقصف الشعر، وبالأخص وقت الصيف، ومع التعرض الشديد للشمس، بعدة طرق منها:





- استخدام بروتين بيور للشعر للتخلص من التقصف نهائيا.



- استخدام السيروم المناسب لنوع الشعر، الذي يصفه متخصص.



- استخدام الشامبو المناسب.



- الإبتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن.



- استخدام حمام كريم.