علاج التهاب المهبل في المنزل بأقل مجهود

وفقا لموقع " web med "قد يشخص طبيبك عدوى الخميرة المهبلية بناءً على وصفك للأعراض وربما الفحص المهبلي. أثناء الفحص ، قد يأخذ طبيبك مسحة رطبة من المهبل للبحث عن الخميرة تحت المجهر.

علاج التهاب المهبل



إذا لم تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، فاتصلي بطبيبك لتلقي العلاج بأدوية مضادة للفطريات بوصفة طبية تقاوم عدوى الخميرة.

علاج التهاب المهبل فى المنزل



علاج التهاب المهبل بالملح



يحتوي يحتوي المهبل بشكل طبيعي على بيئة تحتوي على بكتيريا "جيدة" و "ضارة"، في حالات التهاب المهبل الجرثومي ، يوجد فائض من البكتيريا السيئة، يؤدي هذا إلى عدم توازن البيئة المهبلية.

ينصح بتنظيف المهبل بالماء المالح متى شعرت بالحكة. يساعد الملح في التحكم في نمو الميكروبات المسببة للعدوى، ويساعد الملح أيضًا في تقليل الحكة وغيرها من المضايقات.

علاجات سريعه لالتهاب المهبل للمتزوجات 1. الزبادي



وفقًا لمايو كلينيك ، فإن تناول الزبادي قد يساعد في إعادة البكتيريا الصحية إلى الجسم، ويساعد ذلك في إنشاء بيئة مهبلية متوازنة ، ويمكن أن يساعد في محاربة البكتيريا السيئة. للحصول على الفوائد الكاملة ، تناول حصة واحدة على الأقل من الزبادي يوميًا.



2. البروبيوتيك



يحتوي الزبادي على بعض البروبيوتيك، ولكن هناك الكثير من مكملات البروبيوتيك المتاحة، وفقًا لدراسة عام 2014 مصدر موثوق، هناك أدلة على أن تناول مكملات البروبيوتيك يوميًا يمكن أن يساعد في علاج التهاب المهبل البكتيري والوقاية منه.





إذا كنتِ تعانين التهاب المهبل الجرثومي ، فتناولي البروبيوتيك يوميًا للمساعدة في علاج ومنع الحالات المستقبلية من التهاب المهبل الجرثومي. يمكن أن تأتي البروبيوتيك في شكل أقراص أو سائل. إذا كنت تتناول مضادًا حيويًا ، فإن هذا الدواء يمكن أن يقتل البكتيريا الجيدة والسيئة. لذا استبدل البكتيريا الجيدة بمكملات البروبيوتيك والزبادي.



3. الثوم



الثوم له خصائص قوية مضادة للبكتيريا ، ويستخدم منذ فترة طويلة كعلاج منزلي لالتهاب المهبل البكتيري





علاج التهابات الرحم





يمكن علاج التهابات الرحم بعلاجات طبيعية من مطبخك إليك أبرز تلك العلاجات







زيت شجرة الشاي



يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تساعد في علاج التهاب المهبل البكتيري.ذكرت دراسة صغيرة واحدة









يجب تخفيف الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي بزيت ناقل مثلجوز الهند ،اللوز الحلو ، أوزيت الزيتون .





كثير من الناس لديهم حساسية من زيت شجرة الشاي. قبل تجربة هذا العلاج المنزلي ، اختبر كمية صغيرة من الزيت المخفف على بشرتك قبل استخدامه على أنسجة المهبل الرقيقة. إذا لم يحدث رد فعل خلال 24 إلى 48 ساعة ، فيجب أن يكون آمنًا للاستخدام.



هناك طرق مختلفة لاستخدام زيت شجرة الشاي لعلاج التهاب المهبل البكتيري ، بما في ذلك خلطه بزيت جوز الهند (أو زيت ناقل آخر) ونقع سدادة قطنية فيه.



. حمض البوريك



يمكن استخدام كبسولات حمض البوريك لعلاج التهاب المهبل البكتيري. وفقًا لـ UWHealth ، يمكن إدخال كبسولات حمض البوريك في المهبل كل ليلة لمدة أسبوعين لعلاج التهاب المهبل الجرثومي.





إنه آمن للاستخدام في المهبل ووجد أنه فعال مثل بعض الأساليب الطبية للعلاج. ومع ذلك، علما بأن حمض البوريك هو ليس للأكل. إنه سام للأكل. يجب إبعاده عن متناول الأطفال والحيوانات. كما أنه غير آمن للاستخدام إذا كنت حاملًا.







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المرجع الطبي "











