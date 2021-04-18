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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم .. بدء تسليم أراضي الإسكان المميز بالعاشر من رمضان

أراضي
أراضي

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ اليوم الأحد  18/4/2021، وحتى يوم الخميس 3/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحى 34، السابق حجزها لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أنه على العملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (6) من 1 : 30، يوم الأحد 18/4/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 19/4/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 20/4/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 21/4/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 22/4/2021، والقطع من 151 : 190، يوم الإثنين 26/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (5) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 27/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (4) من 1 : 30، يوم الأربعاء 28/4/2021، والقطع من 31 : 62، يوم الثلاثاء 4/5/2021، والقطع من 63 : 95، يوم الأربعاء 5/5/2021، والقطع من 96 : 122، يوم الأحد 9/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1 : 37، يوم الإثنين 10/5/2021، والقطع من 38 : 63، يوم الثلاثاء 11/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (2) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 18/5/2021، والقطع من 39 : 73، يوم الأربعاء 19/5/2021، والقطع من 74 : 83، يوم الخميس 20/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (1) من 1 : 30، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 27/5/2021، والقطع من 151 : 169، يوم الأحد 30/5/2021، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2021 : 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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ادكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق جهاز مدينة العاشر من رمضان مال واعمال قطع أراضي

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