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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرب أهلية الحلقة 5 | مريم تتعرض لـ صدمة بعد نصب يوسف عليها

مسلسل حرب أهلية
مسلسل حرب أهلية

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حرب أهلية صدمة "مريم" يسرا بعدما اكتشفت نصب "يوسف" باسل خياط عليها من خلال نقل ملكية مستشفياتها له.

 

بينما قامت  تمارا" جميلة عوض بتخريب فرح أعز صديقاتها من خلال بث فيديو مخل لها أثناء الفرح.


واستمرت المشاجرة بين يوسف "باسل خياط" وزوجته فريدة "أروى جودة" بعد معرفتها بزواجه من مريم (يسرا) وأوضح لها أسباب الزواج تعاطفا مع حالتها النفسية وأوضاعها العائلية غير المستقرة.


مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

 

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

 

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.

جميلة عوض أروى جودة محمود حجازي المتحدة للخدمات الإعلامية يسرا فنانين مايان السيد مصطفى درويش هدي الاتربي سامح عبد العزيز

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