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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يضم مرسيدس وهامر ورانج روفر .. مزاد جديد بجمرك مطار القاهرة

صدى البلد

يتابع محبو عالم السيارات المزادات العلنية التي تقام لبيع المركبات والتي تأتي ما بين سيارات للجمارك أو الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.

ويسعى العديد من المواطنين وليس التجار فقط للحصول على واحدة من بين هذه السيارات التى تباع فى المزادات العلنية، والتى تباع أرخص سعرا من السيارات المماثلة التي تباع خارج هذه الفعاليات، بالإضافة إلى أن بها بعض السيارات المميزة والماركات العالمية.

وينطلق مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي يوم 5 مايو المقبل ويضم سيارات متنوعة منها عدد من السيارات الفاخرة موديلات حديثة بعض الشيء وقديمة. 

ويضم المزاد سيارات فاخرة متنوعة تشمل بورشة كايين 2005 ، و بورشة بوكستر 2004 ، و جي ام سي انفوي 2006  ، و ميركوري جراند ماركوس 1997 ، و انفنيتي موديل 2005 ، و بي ام دبليو موديل 1997 ، و بي إم دبليو كابروليه ، و بي ام دبليو X5 2002 .

بالإضافة الى سانج يونج ريكستون 2011 ، و رانج روفر 2005 ، و فولفو 240 EL 1989 ، و فولكس فاجن طوارج 2014 ، و فولكس فاجن بيتلز ، و دايو نوبيرا 1999 ، و تويوتا 4 رانر 1994  ، و تويوتا فورتشنر 2009 ، و تويوتا كامري 1998 ، و فورد إكسبيديشن موديل 2003 ، و 2 فورد إكسبيديشن 2004 ، و فورد موديل 1960 .

وسيارة نيسان ماكسيما 2010 ، و سيتروين AX 1990 ، و مرسيدس 230 CLK موديل 1999 ، و مرسيدس 270 ML موديل 2004 ، و مرسيدس 320 ML موديل 2000 ، و مرسيدس ميكروباص ، و مرسيدس 500 SEL 1984  ، و مرسيدس 300R 2011 ، و مرسيدس C200 2003 .

وسيارة مرسيدس E 240 1999 ، و مرسيدس E220 2007 ، و مرسيدس E 240 2004، و هامر H2 2003 ، و ميتسوبيشي باجيرو 2005 ، و ميتسوبيشي لانسر ، و كاديلاك اسكاليد موديل 2005 ، و هيونداي تراكان موديل 2004 ، و 2 هيونداي سوناتا موديل 2012 ، و هيونداي سوناتا 2011 ، و هيونداي فيرنا ، و هيونداي أفانتي 2005 .

بالإضافة الى هيونداي سانتافي 2003 ، و 2 سوزوكي فيتارا 1998 ، و ماز رأس جرار 1985 ، و تويوتا بيك أب دوبل كابينة موديل 2005 ، و شيفروليه بيك أب .

بالإضافة إلى دراجة كهربائية موديل 2019 ، و موتوسيكل جياتينج 1988 ، و دودج بيك أب ، وكيا ميني باص 1998 ، و فسبا باجاج 1993 .

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