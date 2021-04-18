ماذا تقول الأبراج عنك خلال أسبوع ؟

يهتم الكثير بأخبار الابراج والفلك ولكن يمكن أن تتعرف على حظك خلال أسبوع من اليوم الأحد للأحد المقبل وفقا ل Anantikaa R Vig ، خبير الأبراج.

برج الحمل

تحتاج إلى التفكير بوضوح والقيام بما يقترحه عقلك بدلاً من التصرف بناءً على غرائزك إذا تمكنت من حل المشكلة قليلاً ، يمكن حل الموقف بشكل أسرع وستكون أكثر سعادة.

الثور

لقد نتج عن طبيعتك الاجتماعية العديد من الأصدقاء ، ولكن ليس كلهم ​​موثوق بهم تحتاج إلى التحقيق بشكل أعمق قليلاً قبل أن تقرر الوثوق بصديق اليوم إنك شديد الوضوح وستضع على الأرجح خططًا معقدة ستتمكن من تنفيذها بإتقان. أكمل عملك غير المكتمل اليوم وقم بإزالة الأعمال المتأخرة.

الجوزاء

تتميز كل مواجهة تجريها الآن بموجة من الطاقة والهدف ستتحسن جودة تفاعلاتك بشكل كبير وقد تتواصل مع شخص ما سيحدث ثورة في حياتك - ماليًا أو روحيًا. ستحصل على نظرة أفضل على شخصيتك وهذا سيساعدك على تحديد اتجاه حياتك. يجب أن تغتنم هذه الفرصة جيدًا لأن فهم نفسك يمكن أن يساعد في حل عدد من صراعاتك الحالية.

سرطان

سوف تكون مفتونًا بالطبيعة الخارقة في هذا الوقت سترغب في متابعة الأمر الغامض اليوم ومن المحتمل أن تشاهد فيلمًا غامضًا أو تقرأ رواية غامضة قد تقرر أيضًا اكتشاف الحقيقة وراء الغموض أو محاولة اكتشاف المزيد عن شخص أو موقف. يجب عليك توخي درجة من الحذر في مساعيك.

برج العذراء

كنت تشعر وكأنك يتم جرك في اتجاهات مختلفة ولا يمكنك تحديد الطريق الذي يجب أن تسلكه ستصبح عمليات السحب أقوى اليوم وسيصبح اتخاذ القرار أكثر صعوبة يجب أن تكون حذرًا أثناء إصدار الحكم لأن العوامل العاطفية أو الخارجية الأخرى يمكن أن تتداخل مع إحساسك الجيد اليوم من الأفضل تأجيل القرارات المهمة.

الميزان

اليوم قد تواجه بعض المشاكل في وسيلة النقل الخاصة بك. إذا كنت تنوي القيام بعمل مهم ، فتحقق مرة أخرى من وضع النقل البديل الخاص بك واحتفظ بخطة احتياطية جاهزة قد تكون مضطربًا قليلاً من الداخل لكن لا تفقد هدوئك لأنها مجرد مرحلة قصيرة وستمر بسهولة قضاء بعض الوقت مع عائلتك.

العقرب



يمكنك فحص التغييرات في نمط حياتك والتي يمكن أن تحقق التوازن بين عملك وصحتك يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى أحد أصدقائك المقربين يسأل عن الحل لنفسه هذه التغييرات ستجعلك تشعر بالراحة يمكنك مواءمة نفسك مع الأشخاص المناسبين وسوف يسمحون لك بتحديد الغرض من الأهداف المختلفة.

برج القوس

يبدو أنك مرتبك قليلا اليوم أنت أيضًا لا تتحلى بالصبر للقيام بمهمة مهمة يُنصح بالانتظار وعدم إجراء أي مفاوضات مهمة اليوم سوف يهدأ الارتباك تدريجياً بحلول نهاية اليوم سوف يمر اليوم دون أي عوائق يمكنك السفر اليوم قد تتأخر وسائل النقل العام قليلاً احتفظ بالخيارات الأخرى في متناول اليد.

برج الجدي

يمكنك بسهولة تجميع كل شيء معًا الآن وجعل حياتك أكبر حافظ على تركيزك واستغل كل طاقتك فيه فقط لا تقل أي شيء يمكن أن يوقعك في فوضى عاطفية قد يتمكن أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال من توسيعه أو تجديد المنافذ القائمة بالفعل.

الدلو

سوف يشهد اجتماع العمل بعض المفاوضات المعلقة التي تتخذ منحى إيجابيًا أنت ثابت ومستقر اليوم قراراتك هي نتيجة عمليات مدروسة جيدا قد تشهد بيئة العمل بعض التغيير الإيجابي في المنزل ، قد تكون هادئًا ومتنازعًا سيكون النمو الفكري لا مثيل له قد يجلب أحبائك الفرح في حياتك من خلال الأخبار السارة.

برج الحوت

سوف تقوم بعمل جيد في دور المستقبل اليوم، قم بالتبديل إلى كونك منظمًا بدلاً من أن تكون مضيفًا للأحداث القادمة ستجني مبلغًا جيدًا من المال في كلتا الحالتين ولكن بالتأكيد إذا اخترت أن تكون منظمًا إنه ليس ضد قدراتك الفطرية ، فأنت فقط لم تتعرف على هذا الجانب منك!