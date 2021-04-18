توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18- 4- 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

اعرف برجك هيقولك ايه واسمع ليه

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 18 أبريل 2021، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

برج الحمل



مهنياً: يجعكلك الفلك اليوم تتردّد في طرح بعض الأمور، لكنك تحاول أن تنظر إليها بتفاؤل وتتساهل مع الزملاء قدر الإمكان.

عاطفياً: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة وتمتين أسسها لتستمر إلى ما يشاء الله.

صحياً: تفادَ كل الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.



برج الثور:



مهنياً: يحمل إليك الفلك أياماً مريحة، لكن عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك، وقد تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

عاطفياً: صارح الحبيب بما تشعر به أفضل من أن تبقى صامتاً، وقابله لحلّ بعض المشاكل العالقة.

صحياً: تعليمات أخصائي التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية.





برج الجوزاء:



مهنياً: قد تعانى اليوم من بعض الإرباك، ةكن حذرا من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك.

عاطفياً: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر في ما هو مفيد وناجع لاستمرار العلاقة وفق ما خططتما له منذ بداية ارتباطكما.

صحياً: إذا كنت متعباً جسدياً ونفسياً العلاج الوحيد هو القيام برحلة أو بسفر.



برج السرطان:



مهنياً: يتحدث الفلك عن عروض مالية وعمليات شراء وبيع، ولا أجد في سمائك تنافراً وأشجعك على السير قدماً نحو الأفضل.

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وقد وضعت لنفسك أهدافاً صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقه.



برج الأسد:



مهنياً: عليك أن تبذل مزيدا من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

عاطفياً: لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.



برج العذراء:



مهنياً: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب

صحياً: انتبه إلى مشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة



برج الميزان:



مهنيا: الفلك يحذر من الأخطاء والمغالطات، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين.

عاطفياً: الشريك ليس مضطراً إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعا؛ لئلا يشعر بأنك تخذله.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات التي لا ناقة لك فيها ولا جمل، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك.



برج العقرب:



مهنياً: محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقا ونجاحا.

عاطفياً: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطي بعض المصاعب والتشنجات والاضطرابات.

صحياً: إذا انتابك الم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية.



برج القوس:



مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك وإثبات جدارتك للجميع.

عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه ولا يعكرها صفوها أي شيء.

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.



برج الجدي:



مهنياً: أدعوك الى عدم التسّرع، بل إلى إعادة النظر في بعض المشاريع التي أصبحت تتعرقل أخيرا وحاول معرفة الأسباب.

عاطفياً: لا تختلق المشاكل والأزمات، بل كن عاقلاً وتجنّب الجدال والدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافة.

صحياً: حاول ألا تجعل هاجس العمل يسيطر عليك، وامنح نفسك المزيد من الراحة.



برج الدلو:



مهنيا: تسمع أخبارا سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.

عاطفيا: تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير، وتنعم باهتمام الحبيب وبدلاله وبحبه الكبير، وتبادر إلى مبادلته الاهتمام نفسه بأفضل ما يمكن.

صحياً: قد تشعر بالوهن من دون أن تدرك لذلك سببا، لكن مع الأيام المقبلة تستعيد عافيتك.

برج الحوت:



مهنياً: قد يعيد هذا اليوم مشكلة قديمة إلى الواجهة كأن تتعرقل بعض المساعي من أجل شهادة تطلبها أو إثباتات أو أوراق رسمية.

عاطفياً: أخرج والشريك للقاء الناس وللتعارف ولا سيّما في هذا اليوم الربيعي بامتياز الذي يشجع على الخروج والاستمتاع.

صحياً: لا تتردد في اصطحاب العائلة إلى أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في أحضانه.