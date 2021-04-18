عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك

يتمسك اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بحضور 50 فردا فقط خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 .

وقرر اتحاد الكرة السماح لـ الأهلى والزمالك بحضور 25 فردا لكل منهما، رافضا دخول أى فرد أخر بخلاف العدد المحدد والمتفق عليه وخاطب اتحاد الكرة القطبين، وطالب بالالتزام التام بالأعداد المحددة .
 

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة الأهلى والزمالك دون حضور جماهيري وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتنطلق المباراة المقرر اذاعتها علي قنوات أون تايم سبورت في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

 

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.

 

ولن تكون مهمة لاعبي الأهلي سهلة في الخروج بالانتصار، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب صفوف المارد الأحمر ولعل أبرزها حارس المرمي محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

 

بينما يدخل الزمالك اللقاء بالقوة الضاربة ولكنه يسعي لفك لعنة مباريات الدور الأول حيث تقابل الفريقان، 59 مرة في الدور الأول بالدوري، آخرها مباراة الموسم الماضي، التي انسحب فيها الأبيض، وتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي.

 

وفاز الأهلي في مباريات الدور الأول على الزمالك، 23 مرة مقابل 8 مرات للأبيض، والتعادل كان حاضرًا في 28 مباراة، وسجل الأهلي 71 هدفًا مقابل 42 هدفًا للزمالك.

 

الأهلي والزمالك قمة الدوري المصري أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري

منافس محمد صلاح.. تعرف على مدة غياب هاري كين عن توتنهام

اعتقالات بعد أعمال شغب وسرقات وحرق للمحال في أمريكا

وزير الرياضة يتعرض لحادث سير ونقله لأحد المستشفيات

ألقاب ومناصب الأمير فيليب تؤول إلى هذا الشخص

كذب ومراوغة.. بيان جديد لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائى يؤيد الحكومة فى حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

القوى العاملة تنفي صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ