قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

يتمسك اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بحضور 50 فردا فقط خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 .



وقرر اتحاد الكرة السماح لـ الأهلى والزمالك بحضور 25 فردا لكل منهما، رافضا دخول أى فرد أخر بخلاف العدد المحدد والمتفق عليه وخاطب اتحاد الكرة القطبين، وطالب بالالتزام التام بالأعداد المحددة .



وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة الأهلى والزمالك دون حضور جماهيري وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .



وتنطلق المباراة المقرر اذاعتها علي قنوات أون تايم سبورت في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.

ولن تكون مهمة لاعبي الأهلي سهلة في الخروج بالانتصار، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب صفوف المارد الأحمر ولعل أبرزها حارس المرمي محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

بينما يدخل الزمالك اللقاء بالقوة الضاربة ولكنه يسعي لفك لعنة مباريات الدور الأول حيث تقابل الفريقان، 59 مرة في الدور الأول بالدوري، آخرها مباراة الموسم الماضي، التي انسحب فيها الأبيض، وتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي.

وفاز الأهلي في مباريات الدور الأول على الزمالك، 23 مرة مقابل 8 مرات للأبيض، والتعادل كان حاضرًا في 28 مباراة، وسجل الأهلي 71 هدفًا مقابل 42 هدفًا للزمالك.