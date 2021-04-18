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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرض 4 أفلام بنادي سينما الإسماعيلية علي هامش لقاء المتطوعين

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

عرض نادي سينما الإسماعيلية، 4 افلام تسجيلية وروائية قصيرة ضمن الاستعدادات لانطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والمتحركة،  والذى سيقام فى الفترة من 19 إلى 25 مايو 2021 ويتضمن عرض 120 فيلما، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وتنظيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي. 

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وعقدت الورشة التعريفية الأولي لمهرجان الإسماعيلية لشباب المتطوعين بفعاليات الدورة الـ 22، بعرض 4 أفلام من الدورات السابقة، وهي العبور، حبوب منع الحلم، Gazatalentos، Alzheimer، ثم فتح باب النقاش حول رؤية المشاركين حول الية الترويج للمهرجان.

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وحرصت اللجنة المنظمة علي عقد ورشة تعريفية لفريق المتطوعين من الشباب والفتيات الجامعيين، حول المشاكل التى قد يتعرض لها، وكيفية حلها، إضافة إلى مناقشة أفكار تطوير الدعاية للمهرجان، وجذب أكبر قدر من المهتمين والترويج له.

من جهته قال المخرج محمد محمدين، مسئول فريق المتطوعين، إنه تم اختيار ما يقرب من 80 متطوع من الجامعين والمتحدثين بأكثر من لغة أجنبية للمشاركة في فعاليات مهرجان السينما التسجيلية، علي ان يتم تصفيتهم خلال الفترة المقبلة وبحسب تقييم مدي جديتهم في المشاركة".


وأضاف: "نعتمد علي المتطوعين لنجاح مهرجان الإسماعيلية، كما تم اختيارهم بعناية، فاغلبهم يتحدثون اكثر من لغة اجنبية، تزيد من فرص التواصل المباشر والمرن مع الوفود الاجنبية".


كما اشار الي ان شروط اختيار المتطوعين خلال دورة عام 2021، كانت تخضع لعدة معايير وشروط، اهمها التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 19- 25 مايو وهي فترة انعقاد فعاليات المهرجان، مثل الا يقل السن  عن 18 سنة، ان يكون المتقدم خريج جامعي أو على الاقل طالب بإحدى الجامعات، مع إجادة لغة أجنبية على الاقل "الانجليزية أو غيرها"، حسن المظهر و السمعة و السلوك، لديه القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق، علي ان تكون الاولوية لأبناء الاسماعيلية.


ولفت محمدين إلي وعي جمهور الإسماعيلية بأهمية السينما والإقبال الجماهيري الملحوظ على الأفلام، خلال مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو ما تم رصده خلال دورات المهرجان السابقة.

ووجهت حنان الضبع، مسئول فريق المتطوعين، المشاركين، باهمية تنمية وعي الجماهير تجاه الرسائل والأهداف، التي تعرضها الأفلام التسجيلية خاصة أن بها رسائل مجتمعية هامة بجانب الرسائل الإنسانية، التي قد تساهم في تغيير ضمائر وأفكار وأهداف الشعوب.

كما شدد خالد زادة، مسئول فريق المتطوعين، علي الجدية والالتزام من قبل المشاركين، مؤكدا ان الهدف الحقيقي من انعقاد الدورة  الـ 22 لمهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية، هو الاستمتاع بفن راقي له هدف ورسالة.

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