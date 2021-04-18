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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهجرة: متابعة إجراءات نقل جثمان الكابتن إبراهيم يوسف غدا للقاهرة مع السفارة المصرية بالرياض

الكابتن ابراهيم يوسف
الكابتن ابراهيم يوسف

صرحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع مع السفارة المصرية بالرياض إجراءات نقل جثمان الكابتن إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق، والذي قد وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك من مدينة عدن اليمنية إلى القاهرة غدا الإثنين، وقد قامت سفارتنا في الرياض بالتنسيق مع الجهات الحكومية اليمنية المعنية لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان، لاستخراج شهادة الوفاة والتقرير الطبي الخاص به واستكمال إجراءات تجهيز الجثمان والمصادقة عليها من وزارة الخارجية اليمنية.

 

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرة الكابتن إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق، قائلة إن التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية مستمر لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد من مدينة عدن إلى القاهرة غدا الإثنين، وقد تم الترتيب والتنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية لنقل الجثمان بالتنسيق مع السلطات المعنية في مطار القاهرة.

 

وأضافت وزيرة الهجرة أنه في إطار عمل الوزارة على رعاية مواطنينا بالخارج، تم متابعة حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل مستمر ومتواصل منذ إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر اليمني، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات هناك، إلا أن حالته الصحية احتاجت مزيدًا من الرعاية ما استدعى نقله إلى مستشفى عدن، بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة كانت على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وعملت على توفير كل ما يحتاجه.

 

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الوزارة وقد استجابت على الفور لاستغاثات أسرته فور علمها بالحالة منذ فترة، وقد تم التنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والخارجية منذ ذلك الحين، لتقديم كل ما تتطلبه حالته الصحية من رعاية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تعمل على توفير أقصى الرعاية والمتابعة لأبنائها في الخارج والتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لوزارة الهجرة برعاية المصريين بالخارج.

وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج السفارة المصرية الكابتن إبراهيم يوسف غزل المحلة

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