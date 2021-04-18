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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

النساء يحصدن 70 % من منح الدكتوراة المقدمة ضمن برنامج نيوتن مشرفة

صدى البلد

اختار المجلس الثقافي البريطاني، بالشراكة مع الإدارة المركزية للبعثات، 55 من باحثي الدكتوراة للحصول على تمويل من برنامج نيوتن مشرفة لاستكمال دراساتهم الخاصة بدرجة الدكتوراه جزئيا أو بشكل كامل في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المتحدة.


وعلى ضوء الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا Covid-19 وفي إطار عملية التحول الرقمي التي تأتي جزء من استراتيجية مصر 2030، أجرت وزارة التعليم العالي عملية التقديم لمنح الدكتوراة الخاصة بالبرنامج بشكل إلكتروني بالكامل وتضمنت مرحلة التقديم، المراجعة الفنية، المقابلات الخاصة بالمرشحين والتي تمت عبر الإنترنت وشملت العملية تقدم 94 مرشحا وبلغت نسبة القبول 60 % .


وقد شهد هذا العام مشاركة عالية من قبل الباحثات، حيث مثلت الباحثات نسبة 60% من المتقدمين وحصدت السيدات نسبة 70٪ من المنح الدراسية المقبولة.

كما جاءت طلبات التقديم الإلكترونية من مختلف أنحاء مصر بدءا من الدلتا وحتى أسوان، كما غطت مختلف المجالات العلمية مثل : الطب، الهندسة، طب الأسنان، الصيدلة، الزراعة والعلوم البيئية .


وعلى ضوء القمة الدولية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية " COP26"،  والتي تستضيفها المملكة المتحدة هذا العام، تم إضافة مجالين فرعيين جديدين إلى مجالات التخصص لبرنامج نيوتن مشرفة وهما " حماية البيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ، هذا بجانب مجالات رئيسية تغطية المنح وهي الإدارة المستدامة للمياه، الطاقة المتجددة، الانتاج المستدام للغذاء وإتاحة الرعاية الصحية الشاملة.


وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "إن التعاون بين الثقافات في مجال العلوم أمر حيوي لمواجهة التحديات العالمية ومعالجة قضايا مثل الفقر وتغير المناخ والسلام والأمن في البلدان النامية. وقد تم تعزيز مجالات الابتكار والبحث العلمي في كل من مصر والمملكة المتحدة من خلال عملنا المشترك طوال السبع سنوات الماضية، وكنتيجة لجهودنا المستمرة لتعزيز هذا التعاون بين العلماء والمؤسسات والجامعات البريطانية والمصرية".


كما يركز البرنامج على تعزيز قدرة قطاع العلوم المصري ؛ وزيادة حجم البحث العلمي الجيد والابتكار الجاري تنفيذه في مصر ؛ والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر من خلال البحث والابتكار.


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمتلقين للمنح الدراسية من صندوق نيوتن مشرفة - أكبر برنامج علمي ثنائي في مصر باستثمار 55 مليون جنيه إسترليني في العلوم والابتكار في مصر - إلى 307.

 

ويتم تمويل هذا البرنامج بشكل مشترك بين وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة (BEIS) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية. ويتم تقديم برنامج منح نيوتن مشرفة للدكتوراه من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمصر.

ومن جانبه، قال أشرف العزيزي، مدير إدارة الشؤون الثقافية والبعثات المصرية: “نحن فخورون بالمشاركة المستمرة في برنامج صندوق نيوتن مشرفة الذي يعزز العلاقة العلمية بين مصر والمملكة المتحدة حيث أظهر البرنامج تأثيرًا واضحًا في تنمية قاعدة العلماء والباحثين الموهوبين في مصر". 


وينتسب جميع العلماء والباحثين الذين تم اختيارهم إلى عدد من الجامعات والمؤسسات من مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر بما في ذلك القاهرة والدلتا وبورسعيد وقناة السويس وصعيد مصر.

وسيقضي علماء الدكتوراه الحاصلون على منحة إشراف مشترك عامًا واحدا بالمملكة لإجراء البحوث في إحدى مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المتحدة كجزء من درجة الدكتوراه التي سيحصلون عليها من إحدى الجامعات المصرية ، بينما يقضي علماء الدكتوراه التابعون للبعثة العامة 3 سنوات ليحصلوا على درجة دكتوراه كاملة من إحدى مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة.

المجلس الثقافي البريطاني كورونا نيوتن مشرفة الجامعات البريطانية

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