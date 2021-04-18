قمة رمضانية خارج التوقعات.. أفضلية أهلاوية تصطدم بطموح زمالكاوي.. وقرار هام من اتحاد الكرة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة قوية محليًا،عندما يواجه الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدوري العام، في قمة رمضانية على أرضية استاد القاهرة.

وتحمل مباراة اليوم رقم 121 في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري

الأهلي صاحب الكلمة العليا في «ديربي القاهرة»

ويعد الأهلي صاحب الكلمة العليا في «ديربي القاهرة» بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 48 مباراة، فيما حقق الزمالك الفوز في 27 مباراة.

ويعد الأهلي صاحب الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز على الزمالك بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002.

وتمكن لاعبو الأهلي من زيارة شباك الزمالك في 149 مناسبة، ويُعد أحمد مكاوي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في «ديربي القاهرة» في موسم 1948-1949، وسجل ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، آخر أهداف الفريق في مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي.

ويعتبر محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، الهداف التاريخي لمباريات القمة في الدوري، بالتساوي مع نجم الأهلي الأسبق محمد عطية «توتو» برصيد7 أهداف.

نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة في53 مباراة، واستقبلت شباكه 103 أهداف.

ويعد أسامة عرابي وهادي خشبة، الأكثر مشاركة في «ديربي القاهرة» بعدما شاركا في 25 مباراة .

ونجح الأهلي في خوض 16«ديربي» متتالي بلا هزيمة، فيما تمكن الزمالك من الخروج بلا خسارة في 9 مباريات متتالية.

موسيماني Vs كارتيرون

موسيماني:

عدد المباريات مع الأهلي: 33

فوز: 25

تعادل:6

هزيمة:2

له: 66 هدف

عليه:21 هدف

شباك نظيفة: 19 مباراة

البطولات: كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

كاتيرون:

عدد المباريات: 35

فوز:22

تعادل: 9

هزيمة 4

له:58 هدفا

عليه:25 هدفا

شباك نظيفة: 18 مباراة

عدد الألقاب: لقبين ( السوبر الإفريقي - السوبر المصري)

مواجهات القمة في رمضان

نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 7 مناسبات، وكان التعادل حاضرا في 4 مباريات، فيما حقق الزمالك الفوز في3 مناسبات.

تمكن لاعبو الأهلي في زيارة شباك الزمالك في مواجهات الشهر الفضيل في 22 مناسبة، وكان وجيه مصطفى لاعب الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف القلعة الحمراء في «ديربي رمضان» فيما كان محمد أبو تريكة، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك الزمالك خلال الشهر الفضيل.

ويعد محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية هداف لقاءات الفريقين في شهر رمضان، بعدما تمكن من تسجيل 6 أهداف.

١٥ كاميرا وسبايدر من ماسبيرو لتغطية قمة الأهلي والزمالك

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة،إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق على طلب الاتحاد بتوفير من ١٢ إلى ١٥ كاميرا لنقل قمة الأهلي والزمالك.

وأوضح أن ماسبيرو فى المباريات العادية تقوم بتوفير من ٦ إلى ٨ كاميرات فقط أما فى مباراة الديربي والقمة يتم توفير وحدتين لا تقل عن ١٢ كاميرا.

وأضاف: “سيتم الدفع بسبايدر كاميرا فى مباراة القمة الليلة والتى تتيح لمخرج اللقاء كشف الملعب كاملا”،مشيرا إلى أن المخرج أسامة الهوارى سيتولى إخراج مباراة القمة الليلة بين الأهلي والزمالك.

أيهما أفضل أفشة أم ساسي

لعب مجدي أفشة 9 مباريات ونجح في تسجيل هدف وصناعه 5 أهداف وصنع 24 تمريرة بينيه لزملائه

بينما لعب فرجاني ساسي 9 مباريات وسجل هدفين وصنع 4 أهداف ومرر 17 تمريرة لزملائه .

قفشة" مستر اسيست

قفشه أكثرمن صنع أهداف في الأهلي والزمالك برصيد 5 تمريرات حاسة بالتساوي مع علي معلول وخلفهم حسين الشحات برصيد 2 اسيست .



وفي الزمالك نجح فرجاني ساسي في صناعة 4 أهداف لزملائه وخلفه إمام عاشور وزيزو برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

صراع الملايين

الأهلي هو أغلى فريق في الدوري المصري، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفريق 25.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

الزمالك ثالث أغلى فريق في مصر بعد الأهلي وبيراميدز، حيث تبلغ قيمته التسويقية 19.45 مليون يورو.

فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومحمد الشناوي الشناوس حارس الأهلي هما الأغلى في القطبين، حيث تبلغ قيمتهما التسويقية 2.5 مليون يورو.

خطي دفاع الأهلي والزمالك

وصلت نسبة التمريرات الصحيحة للنادي الأهلي لـ 85 % متفوقا علي الزمالك 84%

، في حين كانت نسبة الالتحامات الصحيحة لصالح الزمالك بنسبة 64% مقابل 62 %

، خط دفاع الزمالك حقق نسبة التحامات هوائية أكثر من الأهلي وصلت لـ 69 % مقابل 63 % للأحمر

تصدي خط دفاع الأهلي لـ 15 تسديدة بينما الزمالك 30

- استخلاص الكرة

343 للأهلي ، 410 للزمالك

- قطع التمريرات

227 للأهلي ، 321 للزمالك

استقبل الأهلي 5 أهداف في حين استقبل الزمالك 6

خرج الأهلي بـ 7 مباريات بشباك نظيفة في حقق الزمالك ذلك 9 مرات

تفوق الأهلي في التمريرات الصحيحة بنسبة 85 % مقابل 84 % للزمالك

نجح دفاع الأهلي في تسجيل 4 أهداف بينما سجل الزمالك هدفا وحيدا

قرار حاسم من اتحاد الكرة

يتمسك اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بحضور 50 فردا فقط خلال مباراة قمة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 .

وقرر اتحاد الكرة السماح لـ الأهلى والزمالك بحضور 25 فردا لكل منهما، رافضا دخول أى فرد أخر بخلاف العدد المحدد والمتفق عليه وخاطب اتحاد الكرة القطبين، وطالب بالالتزام التام بالأعداد المحددة .

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة قمة الأهلى والزمالك دون حضور جماهيري وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - أوباما - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - بدر بانون - أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

ترتيب قطبي الكرة المصرية

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.