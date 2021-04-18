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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البدء في إجراءات تنفيذ فرع لجامعة الأزهر بالأسكندرية

صدى البلد

عقد الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لمناقشة تشغيل بعض المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.

كما تناول الاجتماع انهاء إجراءات تسليم الأرض المخصصة لبناء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، والبدء في إجراءات إنشاء فرع الجامعة عليها.

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حضر الاجتماع علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية بالإسكندرية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وعادل رجب وكيل المتبرع بأرض فرع الجامعة.

 

وفي سياق منفصل، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي  ضرورة تطبيق  قرار المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتي بدأت اعتباراً من أمس السبت 17 أبريل 2021  وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.  

وأكد الشريف علي ضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة.

وشدد الشريف على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم. 

 وقال محافظ الإسكندرية إن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة علي مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

الاسكندرية منطقة الإسكندرية الأزهرية جامعة الأزهر فرع الجامعة تشغيل بعض المعاهد

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