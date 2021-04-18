نائبة : قانون تنمية المشروعات الصغيرة وسيلة لجذب الاستثمار ومكافحة البطالة

أكدت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يُعتبر واحد من القوانين التي تكافح أزمة البطالة، حيث تقوم بتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب، فضلا عن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي.

وأشارت" عبد الله" خلال البيان الصادر لها، إلى أن القانون يُعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة أن جهاز تنمية المشروعات به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانات المالية، وهذا يتطلب ضرورة عمل حملة إعلامية للقانون؛ حتى يستفيد جميع المواطنين منه، خصوصًا أن سيكون نقلة كبيرة في المشروعات الصغيرة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حوافز القانون تعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع والتي ستسهم في التشجيع على إقامة المزيد من المشروعات وضخ رءوس أموال جديدة، كما أنها خطوة إيجابية على طريق دعم وإنجاح قطاع اقتصادي مهم مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.