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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

صدى البلد

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، ببرقية تغزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن "الشيخ نواف الأحمد أعرب في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا حادث قطار الركاب الذي وقع بمحافظة القليوبية وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين سائلا  المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعث برقية تعزية إلى الرئيس السيسي "أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث قطار الركاب الذي وقع في محافظة القليوبية مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية".

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار القاهرة - المنصورة بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارئ والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم.

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