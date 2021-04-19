عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أشياء قد تكون أقل صحة مما كنا نظن

اطعمه
اطعمه

اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يمكن أن يضر أكثر مما ينفع صحتك إليك بعض الحقائق المتعلقة بالصحة يقدمها موقع برايت سايد قد لا تكون صحية كما كنت تعتقد.

إقرأ أيضا ..مع ارتفاع درجات الحرارة .. نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية
 

1. ماء الليمون


قد يؤدي الليمون إلى الإضرار بمينا الأسنان  وينصح أطباء الأسنان باستخدام ماصة عند شرب ماء الليمون وشطف الفم بعد ذلك.

2. الشاي
 

 القهوة السوداء يمكن أن تلطخ أسنانك ، لكن الشاي يمكن أن يؤثر أيضًا على لون مينا الأسنان فمن المرجح أن يتسبب في تغير اللون و يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء بعد كوب من الشاي في تقليل البقع.

 

3. الفاكهة المجففة


يستبدل الكثير من الناس الحلوى بالفواكه المجففة ، لكن هذا قد يكون خطيرًا جدًا على أسنانك. غالبًا ما تستخدم الشركات ألوانًا غذائية صناعية لجعل الفاكهة المجففة أكثر جاذبية ، ويمكن أن تلطخ أسنانك . قد تقلل الفاكهة المجففة أيضًا من إفراز اللعاب الطبيعي في فمك. لأن اللعاب يساعد على محاربة البكتيريا ، فإنه يمكن أن يسبب المزيد من مشاكل صحة الفم.

4. . الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات


يحث الخبراء الطبيون الناس على تجنب الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات. قد يساعدك تقليل الكربوهيدرات على إنقاص الوزن بسرعة ، ولكن عدم الحصول على ما يكفي من الكربوهيدرات على المدى الطويل قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. زيت جوز الهند


على الرغم من أن زيت جوز الهند يحتوي على العديد من الفوائد الصحية إلى أنه يميل إلى رفع مستويات الكوليسترول وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أسنان جوز الهند الوزن الشاي زيت جوز الهند

موضوعات متعلقة

إنشاء معمل للأمان الحيوي وتسجيل 25% من إنتاج الدراسات السريرية.. مجهودات جديدة من جامعة القاهرة لمجابهة كورونا

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

بعد تركه هشام ماجد وشيكو.. تجربة أحمد فهمي في عيون النقاد.. فيديو

غضروف الظهر الدهني .. معلومات لا تعرفها عن أعراضه وطرق علاجه

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

رائحة الفم الكريهة تخلصى منها بهذه الحيل

رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر حول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

ترشيحاتنا

وفاة تشارلز جيشكي مطور ملفات PDF عن عمر 81 عاما

كفارة سيدة أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان.. الإفتاء توضح

تسريبات تكشف الفرق بين هواتف iPhone 13 القادمة و iPhone 12

فاوتشي يحذر من خطر بسبب الحاصلين على لقاح كورونا بأمريكا

تعرف على عدد ساعات الصوم ووقت الإفطار اليوم

الرئيس اليمني يعزي في ضحايا حادث قطار القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

وفاة رئيس قطار طوخ وتشييع الجثمان فى مسقط رأسه بالغربية

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

عقب الهزيمة أمام الأهلي.. إعادة كراتين البيتزا لـ حافلة الزمالك

" لأول مرة فرصة لتحسين الدرجات ".. وزير التعليم يزف بُشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ