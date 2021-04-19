5 أشياء قد تكون أقل صحة مما كنا نظن

اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يمكن أن يضر أكثر مما ينفع صحتك إليك بعض الحقائق المتعلقة بالصحة يقدمها موقع برايت سايد قد لا تكون صحية كما كنت تعتقد.

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1. ماء الليمون



قد يؤدي الليمون إلى الإضرار بمينا الأسنان وينصح أطباء الأسنان باستخدام ماصة عند شرب ماء الليمون وشطف الفم بعد ذلك.

2. الشاي



القهوة السوداء يمكن أن تلطخ أسنانك ، لكن الشاي يمكن أن يؤثر أيضًا على لون مينا الأسنان فمن المرجح أن يتسبب في تغير اللون و يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء بعد كوب من الشاي في تقليل البقع.

3. الفاكهة المجففة



يستبدل الكثير من الناس الحلوى بالفواكه المجففة ، لكن هذا قد يكون خطيرًا جدًا على أسنانك. غالبًا ما تستخدم الشركات ألوانًا غذائية صناعية لجعل الفاكهة المجففة أكثر جاذبية ، ويمكن أن تلطخ أسنانك . قد تقلل الفاكهة المجففة أيضًا من إفراز اللعاب الطبيعي في فمك. لأن اللعاب يساعد على محاربة البكتيريا ، فإنه يمكن أن يسبب المزيد من مشاكل صحة الفم.

4. . الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات



يحث الخبراء الطبيون الناس على تجنب الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات. قد يساعدك تقليل الكربوهيدرات على إنقاص الوزن بسرعة ، ولكن عدم الحصول على ما يكفي من الكربوهيدرات على المدى الطويل قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. زيت جوز الهند



على الرغم من أن زيت جوز الهند يحتوي على العديد من الفوائد الصحية إلى أنه يميل إلى رفع مستويات الكوليسترول وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.