أطعمة تقلل من التهابات المفاصل وأخرى تجنبها

يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة المناسبة ، وتجنب التدخين ، وعدم الإفراط في شرب الكحول ، الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل في الحفاظ على صحتهم العامة فلا يوجد نظام غذائي محدد يعالج التهاب المفاصل ، ولكن قد تساعد بعض أنواع الطعام في تقليل الالتهاب.





عناصر الغذائية المفيدة لصحة المفاصل:





سمك

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات

فاصوليا

زيت الزيتون

كل الحبوب

الاطعمة لتجنب

هناك بعض الأطعمة التي قد يرغب الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل في تجنبها.





تحتوي الخضروات الباذنجانية ، مثل الطماطم ، على مادة كيميائية تسمى سولانين ربطتها بعض الدراسات بألم التهاب المفاصل. نتائج البحث مختلطة عندما يتعلق الأمر بهذه الخضار ، لكن بعض الناس أبلغوا عن انخفاض في أعراض التهاب المفاصل عند تجنب الخضار الباذنجانية.





الإدارة الذاتية

من المهم أيضًا الإدارة الذاتية لأعراض التهاب المفاصل .





تشمل الاستراتيجيات الرئيسية ما يلي:





البقاء نشطا بدنيا

الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه

إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب

حماية المفاصل من الإجهاد غير الضروري

سبع عادات يمكن أن تساعد الشخص المصاب بالتهاب المفاصل على إدارة حالتهم هي:





أن تكون منظمًا: تتبع الأعراض ومستويات الألم والأدوية والآثار الجانبية المحتملة للتشاور مع طبيبك.

إدارة الألم والتعب: يمكن الجمع بين نظام دوائي وإدارة الألم غير الطبي. تعلم إدارة التعب هو مفتاح العيش بشكل مريح مع التهاب المفاصل.

الحفاظ على النشاط: ممارسة الرياضة مفيدة للتحكم في التهاب المفاصل والصحة العامة.

موازنة النشاط مع الراحة: بالإضافة إلى البقاء نشيطًا ، فإن الراحة مهمة بنفس القدر عندما يكون مرضك نشطًا.

اتباع نظام غذائي صحي: يمكن أن يساعدك النظام الغذائي المتوازن في تحقيق وزن صحي والسيطرة على الالتهابات. تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والأطعمة المشتقة من الحيوانات المسببة للالتهابات واختر الأطعمة النباتية الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

تحسين النوم: يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل والتعب. اتخذ خطوات لتحسين نظافة النوم حتى تجد أنه من الأسهل أن تنام وتستمر في النوم. تجنب الكافيين والتمارين الشاقة في المساء وقلل من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات قبل النوم.