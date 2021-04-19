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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العودة لمنزله.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب بعد الجراحة والفحوصات

صدى البلد

خضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع الفحوصات الطبية اللازمة قبل وبعد إجراءه جراحة عاجلة لخياطة قطع في الرأس إثر تعرضه لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وذلك خلال توجهه إلى البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة صباح أمس الأحد. 

 

وبناء على نتائج الفحوصات واستقرار الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة، تقرر إمكانية خروجه من المستشفى اليوم الاثنين واستكمال الفترة العلاجية بمنزله بعد الاطمئنان عليه وفقا لتعليمات الطاقم الطبي والدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد وفي اتصالا هاتفيا عقب إجراء الجراحة أمس، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد إصابته ببعض الكدمات السطحية وجرح في الرأس وعلى جانب آخر توافد عدد من القيادات على رأسهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعلى الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والنواب للاطمئنان على حالته الصحية. 

 

يذكر أن وزير الرياضة تعرض لحادث سير، بعد اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة

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