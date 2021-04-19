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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين

مصلحة -الضرائب
مصلحة -الضرائب

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أنه باق 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري، مطالبا الممولين من الأشخاص الاعتباريين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في  30 أبريل الجاري ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 .

وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى  إلى 2 مليون جنيه . 

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب،إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري.

وتابع رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب:"يُسهم هذا في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى".

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب الإقرارات الضريبية اخبار الاقتصاد

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