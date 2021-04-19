هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر ؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الإفطار في شهر رمضان، لافتا إلى أن أصحاب المهن الشاقة ينوون الصيام ويصومون بصورة طبيعية فإذا أعاننا الله على ذلك فهو خير أما إذا رأيت نفسك عاجزا عن الصيام وبلغت من العطش والجوع مبلغه ولا يستطيع العمل وسيتسبب في الإغماء والإعياء فيفطر.

وأضاف "جمعة" رد ا على سؤال شخص يقول : "أعمل في مهنة متعبة جدا ولا استطيع الصوم فهل يجوز لي الفطر ؟ " ، قائلا: أن الإفطار هنا ليس لطبيعة العمل وإنما بسبب الحالة الجسدية ويجب على كل صاحب مهنة شاقة أن يبدأ في الصوم ويتوكل على الله، وإذا ما حدث أي عارض أثناء العمل كما قلنا في السابق يفطر للعجز وليس للمشقة.

من يرخص لهم الفطر في رمضان ، ويجب عليهم فدية هم الذين لا يستطيعون الصيام أداءً ولا قضاءً كالكبير العاجز عن الصيام وعقله معه، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف خفف الله عنهم فأوجب عليهم بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام أي: 750 جراما تقريبًا.

من يرخص لهم فى الفطر ويجب عليهم القضاء كل من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضًا يُرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فإن كلًا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التى أفطرها.

من يجب عليهم الفطر، ويجب عليهم القضاء وهما الحائض والنفساء فيحرم عليهما الصوم ويجب عليهما القضاء، روى البخارى ومسلم عن عائشة _رضى الله عنها_ قالت: " كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"

من لا يجب عليه الصوم ولا القضاء ولا الفدية وهو فاقد العقل كالكبير الذى أصابه الخرف، والمجنون.

حكم الإفطار بدون عذر

أكدت دار الإفتاء أن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر؛ فلا بد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ».



ويكون موجبًا للقضاء وإمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدًا أيضًا.