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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محتار فى الاسم .. عمرو وهبة يرزق بمولود جديد

صدى البلد

رزق الفنان عمرو وهبة بمولود جديد ،و نشر عبر حسابه بموقع انستجرام  صورة من المستشفي 

 و علق عمرو وهبة علي الصورة قائلا : “الانسة عشان لسة مش لاقين اسم ، دعواتكم ربنا يبارك فيها و يجعلها ذرية صالحة” .

يذكر أن الفنان عمرو وهبة عبّر عن سعادته لتجسيده شخصية لذيذ في مسلسل "في بيتنا روبوت".

وقال عمرو، في تصريح لـ "صدى البلد": سعيد أن الشخصية نالت إعجاب الجمهور وأنها تركت طابع مميز خاصة وأن الشخصية لديها بعض الإفيهات الخاصة بها التي يقوم الجمهور بترديدها عبر السوشيال ميديا.

وتابع عمرو وهبة: "شغال على مسلسل رمضان كتابة وتمثيل.. ومكثف شغل الفترة دي سواء كتابة او تمثيل في البروفات".


"مسلسل فى بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.

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