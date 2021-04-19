الكويت تعلن استمرار الحظر الجزئي طوال شهر رمضان

أعلنت الحكومة الكويتية استمرار حظر التجول الجزئي المفروض في البلاد قبل شهر رمضان المبارك، ليستمر الحظر طوال الشهر، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام متفرقة.

وتحرص الحكومة الكويتية على اتباع مثل هذه الإجراءات حتى تمنع السبل التي قد تؤدي لتفشي وانتشار الحالات المصابة بالوباء.



وسبق و أعلنت الكويت في الأول من أبريل الجاري تمديد حظر التجول شهراً إضافياً.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية العليا لـ«كورونا» بوزارة الصحة الكويتية خالد الجارالله، ذكر في تغريدة على «تويتر» وجود مجموعة من المؤشرات تعني استمرار الحظر الجزئي في الكويت لما بعد شهر رمضان.

كما سبق و أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، طارق المزرم، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأوضح أنه سيتم السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بعمل خدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من السابعة مساء حتى الثالثة فجراً، فضلا عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.



وسبق إن كشفت مصادر لـصحيفة الأنباء الكويتية، عن ان اللقاح سيتوافر في المستوصفات المتوافرة في المناطق السكنية.

وذكرت انه سيتم السماح بأخذ اللقاح للأشخاص من المستوصف الواقع في المنطقة السكنية بحسب البطاقة المدنية.

وبينت انه صدرت تعليمات إلى المستوصفات بإعداد التجهيزات اللازمة من خطوط أرضية وتخصيص غرف لحفظ اللقاح وإعطائه بحسب المواعيد التي ستبلغ هاتفيا إلى المسجلين كما هو معمول به الآن.



