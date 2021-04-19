عمر كمال وبيكا عن لقب نمبر وان: مفيش حد وعمرو دياب الأحق باللقب

خصص الإعلامي أحمد سالم حلقة برنامج اليوم "لحظات جريئة" لمناقشة من هو نمبر وان في التمثيل والغناء.

ومن جانبه علق عمر كمال، قائلا:" "محمد صلاح نجم ليفربول رقم واحد في مجاله، كل واحد في مجاله لكن بشكل عام مفيش حاجة اسمها نمبر وان في كل حاجة".

وتابع عمر كمال:" انا شايف الفنان عمرو دياب احق بلقب نمبر وان لانه متصدر علي الساحة لاطول فترة رغم وجود منافسين".

وبدوره قال حمو بيكا:" مفيش نمبر وان في الغناء لو هو شايف نفس في التمثيل نمبر وان هو حر حاجة ترجعله".