جمال الغندور: إضاعة الزمالك ضربة الجزاء أمام الأهلي كان في مصلحة "البنا"
أشاد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بالأداء الذي قدمه الحكم محمود البنا، خلال إدارته مباراة الأهلي والزمالك.
وفاز الأهلي على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال جمال الغندور، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "محمود البنا أدار المباراة تحكيميًا بشكل جيد"، مضيفًا :"هذه بداية عدم الاستعانة بحكام أجانب في مباريات القمة".
وأضاف: "أتمنى ننسى فكرة الاستعانة بحكام أجانب في أي من مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".
وأوضح: "بالتأكيد كانت هناك بعض الأخطاء لمحمود البنا، ولكنها بسيطة وغير مؤثرة"، مضيفًا: "ضربة الجزاء التي احتسبت للزمالك صحيحة، وإضاعتها كان في مصلحة الحكم؛ لأنه كان هناك هدوء من لاعبي الأهلي بعدها، كما أن لاعبي الزمالك شعروا أنهم حصلوا على حقهم".