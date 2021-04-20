جمال الغندور: إضاعة الزمالك ضربة الجزاء أمام الأهلي كان في مصلحة "البنا"

أشاد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بالأداء الذي قدمه الحكم محمود البنا، خلال إدارته مباراة الأهلي والزمالك.



وفاز الأهلي على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال جمال الغندور، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "محمود البنا أدار المباراة تحكيميًا بشكل جيد"، مضيفًا :"هذه بداية عدم الاستعانة بحكام أجانب في مباريات القمة".



وأضاف: "أتمنى ننسى فكرة الاستعانة بحكام أجانب في أي من مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".



وأوضح: "بالتأكيد كانت هناك بعض الأخطاء لمحمود البنا، ولكنها بسيطة وغير مؤثرة"، مضيفًا: "ضربة الجزاء التي احتسبت للزمالك صحيحة، وإضاعتها كان في مصلحة الحكم؛ لأنه كان هناك هدوء من لاعبي الأهلي بعدها، كما أن لاعبي الزمالك شعروا أنهم حصلوا على حقهم".