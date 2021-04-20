عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: نبحث مع العراق أفضل سبل مواجهة الجماعات المسلحة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع العراق بشأن الهجمات الأخيرة على منشآت عسكرية ومطار أربيل بشمال العراق.


وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي وفق ما أوردته وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عبر موقعها الإلكتروني اليوم “الثلاثاء”،أن استمرار هذه الهجمات، يمثل مصدر قلق ونتشاور مع شركائنا العراقيين الآن حول أفضل السبل للمضي قدما في التعامل مع الجماعات المسلحة التي تستهدف قواتنا في العراق.


وتابع كيربي أن "قواتنا تساعد القوات العراقية لمواجهة تنظيم داعش” والقوات الأمريكية متواجدة في العراق بطلب من السلطات العراقية".


ولفت إلى أن "الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق لم تسفر عن خسائر، كما أنها لم تحقق أهدافها"، موضحا أن "القوات العراقية تحقق في العمليات التي استهدفت القوات الأمريكية، وقد منحناها الوقت الكافي لمتابعة التحقيقات"، مشيرا إلى أن البنتاجون يريد أولاً أن تحقق السلطات العراقية في الهجمات، وأن السلطات العراقية تتمتع دوما بحق التصرف دفاعا عن النفس. 
 

كانت طائرة مسيرة ألقت متفجرات قرب قوات أمريكية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق الأربعاء الماضي، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وأسفر هجوم صاروخي آخر عن مقتل جندي تركي في قاعدة عسكرية قريبة.
 

ويعد هذا أول هجوم يُعرف أن طائرة مسيرة نفذته على قوات أمريكية في أربيل، وسط وابل من الهجمات الصاروخية على قواعد تستضيف القوات الأمريكية وعلى السفارة في بغداد، تلقي واشنطن بالمسؤولية فيه على فصائل مدعومة من إيران.

البنتاجون الولايات المتحدة الامريكية هجوم اربيل العراق وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي

ترشيحاتنا

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستضيف ليفركوزن الليلة

شاهد.. مروحية ناسا تحلق لأول مرة فى أجواء كوكب المريخ

فيسبوك يسمح للمستخدمين بنقل منشوراتهم وملفاتهم إلى هذه التطبيقات.. تفاصيل

هتجيلك لحد عندك.. كل ما تريد معرفته عن المراكز التكنولوجية المتنقلة.. صور

الاختيار 2 .. إشادة جماهيرية بعد دمج التوثيق بالدراما ..صور

5 أفعال تعرضك لغرامة 2 مليون جنيه بقانون تنظيم عمليات الدم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان.. احذرها: فيها حُرمة

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

انخفاض طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ