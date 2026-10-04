محافظة الإسكندرية: إخلاء عقار مخالف مائل بمنطقة لامبروزو والتوجيه بتنفيذ التوصيات الهندسية لإزالة 5 طوابق فوراً لدرء الخطورة

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية واللواء حاتم حداد مدير أمن الإسكندرية، توجيهات فورية بالانتقال لموقع العقار المائل بمنطقة لامبروزو بمحرم بك، وإخلاء العقار بالكامل من السكان، فضلاً عن إخلاء العقارات المحيطة كإجراء احترازي لضمان تأمين المنطقة بالكامل لحين الانتهاء من الفحوصات الهندسية.

وعلى الفور، انتقلت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة إلى موقع العقار، بحضور قوات الحماية المدنية، لمتابعة أعمال الإخلاء وفرض طوق أمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين محيط المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي ذات السياق، تم تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لمعاينة العقار المخالف وفحص حالته الإنشائية ميدانياً؛ حيث انتهت اللجنة بشكل مبدئي إلى ضرورة خفض عدد من أدوار العقار بشكل عاجل، وتنفيذ إجراءات فورية تتمثل في إزالة 5 أدوار لرفع الأحمال ودرء الخطورة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التنسيق مع كافة الجهات الأمنية والمعنية للتأكد من تنفيذ إجراءات الإخلاء والتأمين، والبدء في تنفيذ توصيات اللجنة الهندسية وفقاً للإجراءات القانونية والمتبعة.

وتتم المتابعة بشكل لحظي من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لتنسيق جهود التعامل مع الواقعة أولًا بأول، وتوفير الدعم اللوجستي والفني اللازم من خلال المنظومة الرقمية الموحدة لضمان سرعة استجابة كافة الأجهزة المعنية.