محافِظ الوادي الجديد تشهد عروضًا فنية على مسرح سينما هيبس بالخارجة

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الأمسية الفنية التي أُقيمت بسينما هيبس بمدينة الخارجة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي السابع والستين وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وسط أجواء احتفالية مميزة وحضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد، وابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة بالمحافظة، والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب، وأبطال فريق "سكاي وان" للرياضات الجوية ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

حفلات وعروض فنية

أحيا الاحتفالية الفنان الكبير أحمد إبراهيم، الذي قدم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والفلكلورية، وسط تفاعل واسع من الجمهور، في أجواء جسدت روح الانتماء والبهجة.

وخلال كلمتها، جددت المحافظ تهنئتها لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي، مؤكدةً استمرار الفعاليات على مدار شهر أكتوبر بكافة مراكز المحافظة، مقدمةً الشكر والتقدير للفرق الفنية المشاركة وأدائها المتميز الذي أضفى بهجة خصوصا لاحتفالات اليوم، كما أعربت عن تقديرها لأبطال فريق العروض الجوية على ما قدموه من أداء بطولي مميز ولوحة فنية زينت سماء المحافظة لأول مرة.