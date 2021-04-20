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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. التضامن تكشف تفاصيل نشاط مؤسسات الرعاية ومنظومة حضانات الأطفال

هشام صلاح
هشام صلاح

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن الرعاية الاجتماعية ومنظومة حضانات الأطفال يكون في غاية الأهمية، حيث أن عدد الأطفال المشردين كبير جدا، منوها إلى أن ما قبل الحضانات كان يوجد 2800 حاضنة على مستوى الجمهورية، منهم جزء خاص بوزارة الصحة وجزء آخر خاص بالجمعيات الأهلية.

 

وأضاف "مستشار وزارة التضامن الاجتماعي"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذه الحاضنات تكون عالية التكلفة، كما أنها تعامل على أنها مشروع استثماري إذا نوى أي قطاع خاص أن يعمل بالمستشفيات الخاصة.

 

وأشار إلى أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشبع هذا الاحتياج ويفتح أمام الباب على مصرعيه أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني، في أن يشارك الدولة في إنشاء هذه الحضانات من خلال تحفيز الاستثمار في هذه الخدمة المهمة جدا للأسر المصرية ، وذلك من خلال معاملة حاضنات المستثمرين ومعاملات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأكد أنه يوجد بعض الامتيازات الضريبية لهذا النوع من المشروعات، حيث أن يتم إعفائها بالكامل من الضرائب، وذلك لأنها تشبع احتياج مجتمعي ملح، كما أن وزارة الصحة والجهات المعنية تتولى تدريب فرق العمل في هذه الحضانات، وحتى أن يتم الاعفاء جمركيا لجميع الأجهزة التى يتم استيرادها من الخارج.

 

وأوضح أن الدولة المصرية تتحمل النسبة الأكبر للتأمين على العمالة في تلك الحضانات، مؤكدا أن هذا المشروع لم يعامل على أنه مشروع استثماري سواء في فاتورة الكهرباء والمياه والغاز، ولكنه يتعامل على انه مشروع خدمي، كما أنه لا يحمل ضريبة أو قيمة مضافة نهائيا.

الرعاية الاجتماعية اخبار التوك شو حضانات الأطفال الرئيس السيسي وزارة الصحة

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