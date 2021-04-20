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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستمرار حملات رفع الإشغالات ومتابعة إلتزام المحال بمواعيد الغلق والإجراءات الوقائية في الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ، بتكثيف حملات الضبط لإحكام السيطرة على مخالفات الباعة والمحال، وتشديد الرقابة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

 

وفى هذا الإطار تم تطهير وتعقيم 10 مساجد بقرية بشتيل، ضمن فعاليات الحملات اليومية لمركز ومدينة أوسيم، لتطهير المنشأت العامة ودور العبادة بالتنسيق مع الإدارة البيطرية والإدارة الصحية بالمدينة، وضبط عدد 2 مقهى مخالف للإجراءات الوقائية من خلال تقديمها للشيشة، بالإضافة إلى 56 حالة إشغال للطريق بشارع المسابك.

 

وفى ذات السياق ، قام حى العمرانية من خلال إدارة البيئة بتطهير مبنى الحى والمركز التكنولوجى، كما تم شن حملة لرفع السيارات المتهالكة، وتحسين حالة المرور بشارع عثمان محرم بداية من الطريق الدائرى وحتى شارع الهرم، وتواصل أجهزة الحى جهودها لتوسعة وإزالة الأرصفة القديمة وفرد طبقة الدقشوم بشارع العشرين تمهيداً لبدء أعمال الرصف بالشارع.

 

وبنطاق مركز ومدينة الواحات البحرية، تم رش وتعقيم مبنى مستشفى الواحات البحرية المركزى والعيادات الخارجية وميدان مسجد الرحمن ، و 21 مسجد وعدداً من الشوارع الرئيسية بمدينتى الواحات والباويطى.

 

كما تمكنت حملة مكبرة لأجهزة حى الهرم وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بشوارع ( الشهيد أحمد حمدى، الطوابق، الأربعين، الملك فيصل، المريوطية).

 

ومن خلال حملة مماثلة تمكنت أجهزة حى الدقى من ضبط مخالفات المقاهى والمحال العامة بــ ( ميدان عمان، ميدان المساحة، شارع التحرير، شارع سليمان جوهر، شارع محيى الدين أبوالعز) حيث تم مصادرة عدد 77 شيشة ورفع إشغالات الأكشاك وتحرير عدد 12 محضر إشغال طريق وكلبشة 7 سيارات مخالفة لأماكن الإنتظار.

 

ونجحت أجهزة مركز ومدينة الحوامدية فى إصلاح عدد 3 حالات أعطال بشبكات مياه الشرب بــ ( طريق 11 أمام مسجد أحمد بن حنبل، شارع الجمهورية بمدخل المدينة، شارع مساكن السهران) وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

 

وأنتهى مركز ومدينة العياط من أعمال صيانة وإستبدال كشافات الإنارة بشوارع قرية المقاطفية التابعة للوحدة المحلية بميت القائد وعزبة الورد بكفر حميد، وإعادة تنصيب عمود إنارة على طريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق قرية العطف بعد إصلاحه وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له.

 

ومن خلال لجان المتابعة المسائية لمركز ومدينة البدرشين تم رصد حالة بناء مخالف على مساحة 150م2 بمنشية دهشور التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق حيث تم مصادرة مواد ومعدات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، كما قام مسئولى الإنارة بإجراء أعمال الصيانة لعدد 15 عمود إنارة بقرية سقارة وولاعتى المريوطية والمثلث.

 

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر قامت إدارة الإشغالات بفض سوق نكلا، كما يجرى العمل على تبطين ترع ( وردان الكبيرة، فهمى، كفر حكيم، أم دينار)، وصيانة أعمدة الإنارة بقرى ( أبوغالب، الرهاوى، وردان، طريق الملك، طريق المريوطية، الوحدة بالمنصورية، عزبة الديب)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهان للأرصفة وتزيين الأعمدة بلمبات الليد بقرى ( الجلاتمة، مناشى البلد، المنصورية، المدينة، نكلا، بنى سلامة، الجلاتمة، أتريس)، كما تمكنت حملة لإدارة الإشغالات بشوارع المدينة من ضبط 15 مقعد و2 ميزان و 14 أنبوبة بوتاجاز، 4 إستاند 5 طاولات، وتحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق لمرتكبيها وإيداع المضبوطات مخازن المدينة.

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