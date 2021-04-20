جهود تموين الجيزة فى توفير السلع الرمضانية وأبرز المخالفات..فيديو

كشف طلعت حسن ، وكيل وزراة التموين بالجيزة، تفاصيل عن مشروع "أهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية على مساحة 2000 متر ، يشارك بها أكتر من 80 عارضا تضم يميش رمضان وكل المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة من 25 إلى 30 % على مستوى الجيزة.



تابع طلعت حسن،خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية mbc 2 مصر، أن يوجد غرفة عمليات رئيسية تقوم بمراقبة الأسواق يوميا قبل الفطار وبعده، علاوة على الحملات الرقابية المستمرة على مستوى 19 إدارة فى الجيزة فترة صباحية ومسائية على كل السلع الغذائية والمخابز وغيرها ،لافتاً أن هناك بعض المخالفات الخفيفة لا تكاد تذكر مثل نقص فى وزن الخبز وعدم وجود بون وإدعاء التجار بعدم توافر السلع وعدم الإلتزام بالمواعيد.

أكد طلعت حسن ، أن اسطوانات الغاز لم يعد بها أى أزمة لأن المبادرة الرئاسية وفرت الغاز لكل محافظات الجمهورية ، وفى حال تعرض منطفة ما للنقص يتم الردف بعربات "بوتجازكو"، معقباً أن سعر أنبوبة الغاز لا يتعدى ال 65 جنيهاً من المستودع و5 إضافية إذا كانت ستصل البيت.

أكد وكيل وزراة التموين بالجيزة، أن مبادرة "حياة كريمة"تتم من خلال محورين الأول يضم تطوير 12 مكتب تموينى ليضم جميع الخدمات من السجل التجاري وحماية المستهلك والعديد من الخدمات، والمحور الثانى يكمن فى إطلاق مشروع "جمعيتي" لتوفير فرص عمل للشباب حيث تقدم بها حوالى 44 شاب حتى الآن.

أشار طلعت حسن، إلى أنه فى حالة وجود أى مشكلة فى البطاقة التموينية على المواطن أن يتوجه لأى مكتب تموين، وإذا لم يتمكن من حلها يتوجه إلى غرفة عمليات فى المديرية وسيتم حلها خلال 24 ساعة ، لافتاً أن أغلب المشكلات التى تواجه المواطنين عدم تفعيل الرقم السري.