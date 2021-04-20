عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهود تموين الجيزة فى توفير السلع الرمضانية وأبرز المخالفات..فيديو

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية

كشف طلعت حسن ، وكيل وزراة التموين بالجيزة، تفاصيل عن مشروع "أهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية على مساحة  2000 متر ، يشارك بها أكتر من 80 عارضا تضم يميش رمضان وكل المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة من 25 إلى 30 % على مستوى الجيزة.


تابع طلعت حسن،خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية mbc 2 مصر،  أن يوجد غرفة عمليات رئيسية تقوم بمراقبة الأسواق يوميا قبل الفطار وبعده، علاوة على الحملات الرقابية المستمرة على مستوى 19 إدارة فى الجيزة  فترة صباحية ومسائية على كل السلع الغذائية والمخابز وغيرها ،لافتاً أن هناك بعض المخالفات الخفيفة لا تكاد تذكر مثل  نقص فى وزن الخبز وعدم وجود بون وإدعاء التجار بعدم توافر السلع وعدم الإلتزام بالمواعيد.

 

أكد طلعت حسن ، أن اسطوانات الغاز لم يعد بها أى أزمة لأن المبادرة الرئاسية  وفرت الغاز لكل محافظات الجمهورية ، وفى حال تعرض منطفة ما للنقص يتم الردف بعربات "بوتجازكو"، معقباً أن سعر أنبوبة الغاز لا يتعدى ال 65 جنيهاً من المستودع و5 إضافية إذا كانت ستصل البيت.

 

أكد وكيل وزراة التموين بالجيزة، أن مبادرة "حياة كريمة"تتم من خلال محورين الأول يضم تطوير 12 مكتب تموينى ليضم جميع الخدمات من السجل التجاري وحماية المستهلك والعديد من الخدمات، والمحور الثانى يكمن فى إطلاق مشروع "جمعيتي" لتوفير فرص عمل للشباب حيث تقدم بها حوالى 44 شاب حتى الآن.

أشار طلعت حسن، إلى أنه فى حالة وجود أى مشكلة فى البطاقة التموينية على المواطن أن يتوجه لأى مكتب تموين، وإذا لم يتمكن من حلها يتوجه إلى غرفة عمليات فى المديرية وسيتم حلها خلال 24 ساعة ، لافتاً أن أغلب المشكلات التى تواجه المواطنين عدم تفعيل الرقم السري.

شهر رمضان اخبار وزارة التموين اهلا رمضان حياة كريمة تموين الجيزة

ترشيحاتنا

بعد فوزه بفترة ولاية سادسة.. الجيش التشادي يكشف كيف لقي رئيس الجمهورية مصرعه

ملائكة الرحمة يحتفلون بشهر رمضان مع مرضاهم بعزل تمي الأمديد ..شاهد

مقترح برلماني بفصل السكك الحديدية عن النقل واعتبارها هيئة مستقلة

أصغر من جاريث بيل| 7 معلومات عن رايان ماسون مدرب توتنهام الجديد

نقل الجثمان سراً .. تفاصيل جديدة عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

ميجان وهاري يعكران صفو الملكة إليزابيث قبل اجتماع العائلة السنوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بعد فوزه بالانتخابات.. مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي في هجوم مسلح

10 قرارات هامة بعد حادث قطار طوخ.. مصطفى عبد اللطيف رئيسا للسكك الحديدية لمدة عام

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

روسيا تكشف عن موعد استئناف رحلات الطيران إلى مصر

ام عبده.. مستريحة المنوفية جمعت ٥٠٠ مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ