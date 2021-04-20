عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأعلى للإعلام يحتفل بتسليم شهادة توفيق الأوضاع للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

كرم جبر: الترخيص غرضه حماية جميع أطراف العملية الإعلامية وليس التقييد

كرم جبر رئيس المجلس
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.


حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه.


في بداية الاحتفالية، رحب الكاتب الصحفي كرم جبر بالحضور، ووجه لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، مضيفًا أن احتفالية اليوم لتسليم المواقع والقنوات الفضائية التي وفقت أوضاعها، شهادات أكتمال الترخيص مثلما حدث الأسبوع الماضي في احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة وتم تسليم معظم الإصدارات القومية شهادات الترخيص.


وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الإعلام المصري لعب ومازال دورًا كبيرًا في القضايا الوطنية الهامة وشكل خط دفاع قوى للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومهما في توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.


وأضاف أن ترخيص الوسائل الإعلامية سواء المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصحف هي عملية تنظيم قانونية، غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية، وليس التقييد، مطالبا جميع الكيانات الإعلامية بالمبادرة بتوفيق أوضاعها، قائلا: «نرحب بجميع الكيانات الإعلامية المصرية والعربية والأجنبية الراغبة في العمل بمصر ونعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة».


وأوضح أن المجلس يهدف إلى استمرار اللقاءات مع الوسائل الإعلامية المختلفة، وكذلك مع الوزراء والمسئولين كونها لقاءات هادفة للغاية، مضيفا أن المجلس عقد ما يقارب من 15 لقاء مع مسئولين ووزراء وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا المصرية الهامة، مثل قضية سد النهضة، مؤكدًا أنه أصبح هناك جسر تواصل بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار من خلال تلك اللقاءات.


وأوضح أنه ناقش خلال لقائه السفير الفرنسي، الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاته الشاقة مع الشركات المالتي ميديا العالمية والتي تريد فرض سيطرتها فيما تعمل الدول على وضع ضوابط لحماية الإعلام الوطني.


وعقب ذلك قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسليم الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له .


ويشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أنه « لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».


كما نصت المادة 70 الفقرة الثانية على « تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة».

WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.54 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.54 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.53 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.53 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.53 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.53 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.52 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.52 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.51 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.51 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.51 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.51 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.51 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.51 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.50 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.50 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.50 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.50 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.49 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.49 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.49 PM (2) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.49 PM (2) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.49 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.49 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.48 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.48 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.48 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.48 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.47 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.46 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.46 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.45 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.45 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.44 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.44 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.42 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.42 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.42 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.42 PM - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.41 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.41 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.41 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.41 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.40 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.40 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.40 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.40 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.39 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.39 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.39 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.39 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.39 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.39 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.37 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.32.37 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.49 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.49 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.49 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.49 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.48 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.48 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.48 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.48 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.47 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.47 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.46 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.46 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.46 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.46 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.45 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.45 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.31 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 2.31.31 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 1.29.25 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 1.29.25 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 12.23.00 PM
WhatsApp Image 2021-04-20 at 12.23.00 PM
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي السفير الفرنسي في القاهرة

ترشيحاتنا

مصرفي ينفي فرض 50 جنيها غرامة للمتعاملين مع ماكينات ATM بدون كمامة

في خضم أزمته المتفاقمة.. رسالة من رئيس البرلمان العربي للبنان

رئيس الوزراء في ليبيا واستقبال رسمي له في طرابلس

الجيش الأمريكي يوجه رسالة شكر لـ قناة السويس.. وربيع : حريصون على ضمان حرية الملاحة

بعد الإعلان المثير للجدل مع ميريام فارس.. اعرف قصة سيارة آسر يس.. صور

تحرك برلماني عاجل حول فشل تجربة تابلت الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بيان عاجل من البحرين ضد قناة الجزيرة القطرية

النيابة تستعجل التحريات في احتراق مبنى ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر

أم عبده.. مستريحة المنوفية جمعت 500 مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

10 قرارات هامة من وزير النقل بعد حادث قطار طوخ.. تعرف عليها

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ