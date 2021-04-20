راوئع البيان القرآني .. الحكمة من إفراد كملة النار وجمع الجنات؟ داود يجيب

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى أفرد كلمة النار وجمع الجنات لحكمة عالية وهى بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وبيان أن الإنعام والتفضل إنما هو الأصل الذي يكون فيه الإنسان.

وأضاف «داود» خلال تقديمه برنامج «روائع البيان القرآني»، على موقع «صدى البلد»: «ولبيان أن الجنات أبوابها مفتحة وعظيمة وعديدة، لذلك جَمع الجنات ترغيبًا للمؤمنين بل للبشرية السمحة وللإنسانية السمحة كلها لكى تسعى إلى الإيمان، وأن النار جعلها الله تعالى مفردة وكأنها استثناء في سياق رحمته -عز وجل-.

وأشار إلى أن القرآن الكريم يخاطب الناس جميعًا فانظر إلى قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ» وقوله تعالى «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ».



وأوضح: «أنه يوجد خطاب في القرآن الكريم يسع الكون كله، قال تعالى «وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ»، فالله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الكون ولم يهمل كونه ولا خلقه، وإنما ولاه بكل رعاية وكل نعيم».

وتابع: «وهناك حديث الإيمان «يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ» و«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».





وأكد أن الله تعالى أفرد النار وجمع الجنات، دلالة على سعة رحمته وواسع فضله العظيم، وعلى ترغيب الله للبشرية جميعاً أن يسارعوا إلى جنةٍ عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين، مستشهدًا بقول تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»



ونصح بأنه ينبغي هكذا أن يكون التدبر والنظر فيما أفرد من كلمات وفيما جمع فى مقابلها من كلمات وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب.