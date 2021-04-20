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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: التكليفات الرئاسية بمواجهة فيروس كورونا ستحول مصر لمركز إنتاج اللقاحات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية التى أكد فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات صريحة بإزالة كافة العوائق المالية التي تحد من مكافحة فيروس كورونا.

 


بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الرئاسى بالحفاظ على صحة جميع المواطنين وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية لهم.

 

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ووجه " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير الى الرئيس السيسي على تكليفاته للحكومة بضرورة توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة سواء بالمؤسسات الصحية أو الطبية والوقائية والمنتجة للدواء والأجهزة الطبية في مكافحة وباء كورونا وازالة أى عوائق مالية تقف أمام مصر لإنتاج لقاحات كورونا على أرضها بما يكفي ما تحتاجه البلاد.

 

واكد النائب، ان تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية سيجعل مصر مركزا اقليمياً وقاعدة مساهمة في إمداد الدول الصديقة وأفريقيا بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بما تحتاجه من هذه اللقاحات.

 

وناشد النائب محمد عبد الحميد جميع المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس مطالباً من الاجهزة التنفيذية تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وباء كورونا النائب محمد عبد الحميد مواجهة فيروس كورونا مصر مركزا اقليميا

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