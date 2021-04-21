الضابط يفقد النطق.. قاتل جورج فلويد يواجه 75 عاما سجنا بعد إدانته

يواجه ديريك شوفين الآن ما يصل إلى 75 عامًا خلف القضبان بعد إدانته في جميع التهم المتعلقة بوفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأسود.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت المحكمة أن شوفين مذنب بارتكاب جرائم القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية.

يواجه شوفين عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 12.5 عام ولا تزيد عن 40 عامًا إذا كان يقضي فترات في كل تهمة بشكل متزامن. إذا قضي بها على التوالي، فإنه يواجه ما بين 29 و 75 عامًا من السجن.

وأعادت هيئة المحلفين حكمها بعد ظهر الثلاثاء بعد 10 ساعات ونصف فقط من المداولات.

أثناء قراءة الحكم، نظر شوفين بصمت في قاعة محكمة مقاطعة هينيبين حيث أمضى المحلفون ثلاثة أسابيع في الاستماع إلى شهادة حول اليوم الذي مات فيه فلويد تحت وطأة ركبة الشرطي البالغ من العمر 46 عامًا أثناء اعتقاله في 25 مايو 2020.

تطلبت الإدانة بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية من المدعين إثبات أن شوفين تسبب في وفاة فلويد أثناء ارتكاب جناية أو محاولة ارتكابها - في هذه الحالة، الاعتداء من الدرجة الثالثة.

كان على المدعين إقناع هيئة المحلفين بأن شوفين اعتدى أو حاول الاعتداء على فلويد وألحق بذلك ضررًا جسديًا كبيرًا. لم يكن على المدعين إثبات أن شوفين كان السبب الوحيد لوفاة فلويد - فقط أن سلوكه كان "عاملاً مسببًا جوهريًا".

يعاقب على القتل من الدرجة الثانية بالسجن لمدة أقصاها 40 عامًا ، ولكن نظرًا لأن شوفين ليس لديه أي إرشادات سابقة لإصدار الأحكام ، فإنه يوصي بقضاء 12.5 عامًا.

تهمة القتل غير العمد لها حد أدنى، مما يتطلب دليلًا على أن شوفين تسبب في وفاة فلويد من خلال الإهمال الذي خلق خطرًا غير معقول، واغتنم فرصة التسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

يعاقب على القتل غير العمد من الدرجة الثانية بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات - المبادئ التوجيهية للعقوبة على شخص ليس لديه سجل جنائي يستدعي عقوبة لا تزيد عن أربع سنوات خلف القضبان.

تتطلب جريمة القتل من الدرجة الثالثة مستوى إثبات أقل من الدرجة الثانية. للفوز بالإدانة، كان المدعون بحاجة إلى إظهار أن وفاة فلويد كانت ناجمة عن فعل خطير بشكل واضح، وإن لم يكن بالضرورة جناية.



يعاقب على جريمة القتل من الدرجة الثالثة بالسجن 25 عامًا كحد أقصى ، ولكن نظرًا لعدم وجود تاريخ إجرامي لشوفين ، فمن المحتمل أن ينتهي به الأمر في خدمة حوالي 12.5 عام.